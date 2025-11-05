Interceptaron un camión que trasladaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

El vehículo, que había partido desde Palpalá (Jujuy) y tenía como destino la República de Chile, era conducido por un ciudadano argentino. Durante la inspección, los gendarmes hallaron paquetes ocultos en el interior de la caja de herramientas y la cabina del tractor.

Ante la presencia de testigos, se constató que el cargamento totalizaba 306 kilos con 953 gramos de hojas de coca, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.