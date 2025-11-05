"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Chile

Interceptaron un camión que trasladaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 141, en el Paraje Forestal Caucete. La carga, proveniente de Jujuy, fue descubierta por Gendarmería dentro de la cabina y la caja de herramientas del vehículo.

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional interceptaron un camión con acoplado que transportaba más de 300 kilos de hojas de coca hacia Chile. El procedimiento tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 141, a la altura del Paraje Forestal Caucete.

El vehículo, que había partido desde Palpalá (Jujuy) y tenía como destino la República de Chile, era conducido por un ciudadano argentino. Durante la inspección, los gendarmes hallaron paquetes ocultos en el interior de la caja de herramientas y la cabina del tractor.

Ante la presencia de testigos, se constató que el cargamento totalizaba 306 kilos con 953 gramos de hojas de coca, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Te puede interesar...

La Fiscalía Federal de San Juan ordenó el secuestro de la sustancia y de los elementos de interés. En tanto, el conductor quedó supeditado a la causa y pudo continuar su itinerario bajo las condiciones dispuestas por la Justicia.

Temas

Te puede interesar