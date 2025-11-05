Interceptaron un camión que trasladaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional interceptaron un camión con acoplado que transportaba más de 300 kilos de hojas de coca hacia Chile. El procedimiento tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 141, a la altura del Paraje Forestal Caucete.
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 141, en el Paraje Forestal Caucete. La carga, proveniente de Jujuy, fue descubierta por Gendarmería dentro de la cabina y la caja de herramientas del vehículo.