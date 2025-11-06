Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de su hijastra

Durante la audiencia celebrada este miércoles, la magistrada formalizó la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de un año y dispuso la prisión preventiva del acusado por tres meses mientras avanza la causa. Además, ordenó que la víctima declare en Cámara Gesell, para resguardar su integridad emocional y evitar la revictimización.

Según consta en la denuncia, la adolescente habría revelado que sufría abusos reiterados desde hacía aproximadamente tres años por parte de su padrastro, quien convivía con ella y su madre.

image

El fiscal Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Agustina Cerdera y Candela Pérez, reunió los primeros elementos de prueba y solicitó la detención del sospechoso. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la víctima, fue arrestado en un domicilio de la zona y trasladado a los Tribunales de San Juan.

La investigación continuará bajo la órbita de la UFI ANIVI, que deberá avanzar con las pericias psicológicas, la toma de testimonios y la recolección de pruebas materiales. El acusado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por la situación de convivencia, un delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión.