Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de su hijastra
El hombre, de unos 40 años, fue denunciado por el padre de la víctima, una adolescente de 15. La jueza Gloria Chicón ordenó su detención y la investigación se extenderá por un año.
Un changarín del departamento 25 de Mayo fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por tres meses, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra de 15 años.
El caso salió a la luz luego de que el padre biológico de la menor realizara la denuncia en representación de su hija, al enterarse de los presuntos ataques ocurridos durante los últimos tres años en una vivienda del este sanjuanino.
El hombre, de alrededor de 40 años, fue detenido el fin de semana por orden de la jueza de garantías Gloria Chicón, a pedido del fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, especializado en delitos contra la integridad sexual de menores.
Durante la audiencia celebrada este miércoles, la magistrada formalizó la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de un año y dispuso la prisión preventiva del acusado por tres meses mientras avanza la causa. Además, ordenó que la víctima declare en Cámara Gesell, para resguardar su integridad emocional y evitar la revictimización.
Según consta en la denuncia, la adolescente habría revelado que sufría abusos reiterados desde hacía aproximadamente tres años por parte de su padrastro, quien convivía con ella y su madre.
El fiscal Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Agustina Cerdera y Candela Pérez, reunió los primeros elementos de prueba y solicitó la detención del sospechoso. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la víctima, fue arrestado en un domicilio de la zona y trasladado a los Tribunales de San Juan.
La investigación continuará bajo la órbita de la UFI ANIVI, que deberá avanzar con las pericias psicológicas, la toma de testimonios y la recolección de pruebas materiales. El acusado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, reiterado y agravado por la situación de convivencia, un delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión.