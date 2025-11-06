"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Policial

Una rápida respuesta policial evitó un desenlace trágico en la Circunvalación

Una joven de 19 años fue rescatada por efectivos policiales y personal municipal tras una intervención de emergencia en el puente de Circunvalación, a la altura de Hipólito Yrigoyen.

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la Avenida de Circunvalación, cuando una joven de 19 años fue asistida por efectivos policiales y personal municipal en el puente peatonal ubicado a la altura de Hipólito Yrigoyen, en el departamento de Santa Lucía.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 14 horas, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una mujer en una situación de emergencia sobre el puente. El Centro de Monitoreo confirmó la escena a través de las cámaras de seguridad, por lo que de inmediato se enviaron patrulleros y unidades de apoyo al lugar.

Al llegar, los efectivos contaron con la colaboración de obreros municipales que trabajaban en la zona y que, al advertir la gravedad del cuadro, intervinieron rápidamente para contener a la joven y evitar una tragedia.

Te puede interesar...

La mujer fue asistida en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas 107, que le brindó los primeros auxilios antes de su traslado al Hospital Rawson, donde ingresó consciente y permaneció bajo observación.

De acuerdo con lo informado por el Comisario Inspector William López, la paciente se encuentra fuera de peligro y su estado fue reportado como estable. Desde la fuerza destacaron la rápida coordinación entre la Policía y los trabajadores municipales, cuya intervención resultó determinante para resguardar la integridad de la joven.

Fuentes oficiales indicaron que el caso quedó a disposición de las áreas competentes para su acompañamiento y seguimiento, preservando la identidad y privacidad de la involucrada.

Temas

Te puede interesar