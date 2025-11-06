Una rápida respuesta policial evitó un desenlace trágico en la Circunvalación

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 14 horas, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una mujer en una situación de emergencia sobre el puente. El Centro de Monitoreo confirmó la escena a través de las cámaras de seguridad, por lo que de inmediato se enviaron patrulleros y unidades de apoyo al lugar.

Al llegar, los efectivos contaron con la colaboración de obreros municipales que trabajaban en la zona y que, al advertir la gravedad del cuadro, intervinieron rápidamente para contener a la joven y evitar una tragedia.