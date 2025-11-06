Momentos de tensión se vivieron este jueves en la Avenida de Circunvalación, cuando una joven de 19 años fue asistida por efectivos policiales y personal municipal en el puente peatonal ubicado a la altura de Hipólito Yrigoyen, en el departamento de Santa Lucía.
Una rápida respuesta policial evitó un desenlace trágico en la Circunvalación
