Finalizó la repavimentación de calle Lemos en Rawson

Los trabajos, ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad, se desarrollaron desde el 27 de octubre y abarcaron el tramo comprendido entre calle Doctor Ortega y calle 5, con una longitud aproximada de 1.300 metros y un ancho de calzada que varía entre los 6,80 y 7 metros.

Las tareas incluyeron limpieza y preparación de la superficie, bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de riego de liga y la construcción de la carpeta asfáltica final.