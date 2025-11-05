"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Lemos

Finalizó la repavimentación de calle Lemos en Rawson

La obra, comprometida por el gobernador Marcelo Orrego, mejora la seguridad y la transitabilidad en una zona clave del departamento.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía informó la finalización de la obra de repavimentación en calle Lemos, en el departamento Rawson. Se trata de una mejora comprometida por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de calle 5, y que forma parte del plan provincial de recuperación y mantenimiento vial.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad, se desarrollaron desde el 27 de octubre y abarcaron el tramo comprendido entre calle Doctor Ortega y calle 5, con una longitud aproximada de 1.300 metros y un ancho de calzada que varía entre los 6,80 y 7 metros.

Las tareas incluyeron limpieza y preparación de la superficie, bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de riego de liga y la construcción de la carpeta asfáltica final.

Te puede interesar...

Desde el Ministerio destacaron que esta intervención mejora la transitabilidad y la seguridad vial, beneficiando a vecinos, trabajadores y estudiantes que utilizan diariamente calle Lemos para su movilidad en el departamento.

Temas

Te puede interesar