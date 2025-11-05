El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía informó la finalización de la obra de repavimentación en calle Lemos, en el departamento Rawson. Se trata de una mejora comprometida por el gobernador Marcelo Orrego durante la inauguración de calle 5, y que forma parte del plan provincial de recuperación y mantenimiento vial.
Finalizó la repavimentación de calle Lemos en Rawson
La obra, comprometida por el gobernador Marcelo Orrego, mejora la seguridad y la transitabilidad en una zona clave del departamento.