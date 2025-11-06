Una pareja con antecedentes policiales fue detenida en el barrio Neuquén, en Rawson, acusada de haber cometido un robo arrebato contra un hombre de 62 años. Los sospechosos fueron identificados como Daiana Rita Escobar (26) y Jesús Marcelo Escobar (23), quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Detuvieron a una pareja por robar un celular e intentar huír a pie
Una pareja con antecedentes fue detenida en Rawson tras arrebatarle el celular a un hombre en una plaza. La Policía los interceptó minutos después y recuperó el teléfono.