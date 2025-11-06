Detuvieron a una pareja por robar un celular e intentar huír a pie

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del miércoles, cuando la víctima se encontraba en la plaza del barrio Neuquén, en las calles Laprida y Salvador María del Carril. Según denunció, los dos jóvenes se acercaron, lo redujeron y le arrebataron su teléfono celular, un Samsung A4, para luego escapar a pie.

Con las características aportadas por el damnificado, personal de la Comisaría 6ª de Rawson montó un operativo en la zona y, minutos después, interceptó a los sospechosos en las inmediaciones de Lemos y Sívori, en Villa Krause.