"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Detuvieron

Detuvieron a una pareja por robar un celular e intentar huír a pie

Una pareja con antecedentes fue detenida en Rawson tras arrebatarle el celular a un hombre en una plaza. La Policía los interceptó minutos después y recuperó el teléfono.

Una pareja con antecedentes policiales fue detenida en el barrio Neuquén, en Rawson, acusada de haber cometido un robo arrebato contra un hombre de 62 años. Los sospechosos fueron identificados como Daiana Rita Escobar (26) y Jesús Marcelo Escobar (23), quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del miércoles, cuando la víctima se encontraba en la plaza del barrio Neuquén, en las calles Laprida y Salvador María del Carril. Según denunció, los dos jóvenes se acercaron, lo redujeron y le arrebataron su teléfono celular, un Samsung A4, para luego escapar a pie.

Con las características aportadas por el damnificado, personal de la Comisaría 6ª de Rawson montó un operativo en la zona y, minutos después, interceptó a los sospechosos en las inmediaciones de Lemos y Sívori, en Villa Krause.

Te puede interesar...

Durante la requisa, los efectivos recuperaron el celular robado, que fue devuelto a su propietario. Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Facundo Romero, imputados por el delito de robo arrebato.

Temas

Te puede interesar