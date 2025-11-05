La Feria Agroproductiva se traslada a Pocito con productos frescos y precios justos

Díaz Cano remarcó que estos espacios son esenciales para el sector. “Hoy los precios están muy bajos para el productor, porque ha caído el consumo. Estas ferias les permiten vender directamente y sostener su actividad”, indicó.

El encuentro también contará con espectáculos artísticos y música en vivo, lo que convierte a la feria en un paseo ideal para disfrutar en familia. “Muchos van a comprar, pero también a pasear. Es una linda oportunidad para salir de la rutina, tomar unos mates al aire libre y disfrutar del entorno”, añadió.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Fabio Aballay, busca fortalecer la economía local y fomentar el consumo de productos sanjuaninos.

La cita es este sábado 8 de noviembre, de 8:30 a 13:00, en la Plaza Libertad de Pocito. Un encuentro donde el trabajo de los productores locales se une con la posibilidad de comprar sano, directo y a buen precio.

Fuente: Subán el Volumen