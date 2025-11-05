"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Pocito

La Feria Agroproductiva se traslada a Pocito con productos frescos y precios justos

Este sábado, desde las 8:30, la Plaza Libertad será escenario de una nueva edición de la Feria Agroproductiva. Productores locales ofrecerán frutas, verduras, conservas y alimentos elaborados directamente al consumidor, sin intermediarios.

La Feria Agroproductiva llega este sábado 8 de noviembre al departamento de Pocito, donde la Plaza Libertad se convertirá en un gran mercado a cielo abierto. Desde las 8:30 hasta las 13:00, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada que combina producción local, precios accesibles y un paseo familiar al aire libre.

“El objetivo es que el vecino pueda comprar productos de buena calidad y a mejor precio. Siempre les pedimos a los productores que mantengan valores más bajos que en otros lugares, ya que acá no hay intermediarios”, explicó Andrés Díaz Cano, presidente de ADEL y exministro de Producción.

La feria, que se realiza cada segundo sábado del mes, reúne a agricultores y elaboradores locales que ofrecen una amplia variedad de productos: verduras recién cosechadas como acelga, espinaca, lechuga, cebolla y papa; además de conservas, dulces caseros, panificados y miel.

Te puede interesar...

Díaz Cano remarcó que estos espacios son esenciales para el sector. “Hoy los precios están muy bajos para el productor, porque ha caído el consumo. Estas ferias les permiten vender directamente y sostener su actividad”, indicó.

El encuentro también contará con espectáculos artísticos y música en vivo, lo que convierte a la feria en un paseo ideal para disfrutar en familia. “Muchos van a comprar, pero también a pasear. Es una linda oportunidad para salir de la rutina, tomar unos mates al aire libre y disfrutar del entorno”, añadió.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Fabio Aballay, busca fortalecer la economía local y fomentar el consumo de productos sanjuaninos.

La cita es este sábado 8 de noviembre, de 8:30 a 13:00, en la Plaza Libertad de Pocito. Un encuentro donde el trabajo de los productores locales se une con la posibilidad de comprar sano, directo y a buen precio.

Fuente: Subán el Volumen

Temas

Te puede interesar