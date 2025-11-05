La Feria Agroproductiva llega este sábado 8 de noviembre al departamento de Pocito, donde la Plaza Libertad se convertirá en un gran mercado a cielo abierto. Desde las 8:30 hasta las 13:00, los sanjuaninos podrán disfrutar de una jornada que combina producción local, precios accesibles y un paseo familiar al aire libre.
La Feria Agroproductiva se traslada a Pocito con productos frescos y precios justos
Este sábado, desde las 8:30, la Plaza Libertad será escenario de una nueva edición de la Feria Agroproductiva. Productores locales ofrecerán frutas, verduras, conservas y alimentos elaborados directamente al consumidor, sin intermediarios.