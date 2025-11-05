Chau vaper: Desde hoy prohíben la venta de cigarrillos electrónicos en San Juan

Los controles alcanzan a kioscos, locales de electrónica, barberías y otros puntos de venta donde se hayan detectado dispositivos o insumos de vapeo. La medida, remarcaron, “no busca perseguir al comercio, sino hacer cumplir las leyes vigentes y proteger la salud de la población”.

Además, se recordó que el uso de cigarrillos electrónicos también está prohibido en espacios públicos y en el transporte, debido a su carácter invasivo y a los riesgos que implican tanto para los usuarios como para las personas que los rodean.

Por otro lado, en el mismo marco de políticas de control y acompañamiento ciudadano, se firmó un convenio entre el Gobierno de San Juan y el Banco San Juan para fortalecer la atención y defensa del adulto mayor, con especial atención en las denuncias relacionadas con servicios bancarios y financieros.