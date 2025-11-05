"
Chau vaper: Desde hoy prohíben la venta de cigarrillos electrónicos en San Juan

Desde hoy, inspectores provinciales recorren el Gran San Juan para notificar a los comerciantes sobre la prohibición de comercializar cigarrillos electrónicos. La medida se enmarca en resoluciones nacionales y provinciales que buscan proteger la salud pública.

El Gobierno de San Juan puso en marcha este miércoles un operativo de control en el Gran San Juan para hacer cumplir la resolución que prohíbe la venta, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Inspectores provinciales comenzaron a recorrer comercios de distintos rubros para informar sobre la medida y garantizar su cumplimiento.

“Desde hoy los inspectores están trabajando con el operativo. Empezamos por el Gran San Juan y estamos aplicando la resolución provincial y nacional que prohíbe la comercialización del cigarrillo electrónico”, explicó Fabiana Carrizo, directora de Defensa del Consumidor.

Durante los primeros días, los equipos realizarán notificaciones informativas, ya que muchos comerciantes desconocen la normativa. “Les damos un plazo de unos diez días para que retiren los productos. Luego se vuelve a inspeccionar y, si se detecta incumplimiento, se aplicará una sanción importante que puede superar el valor de una canasta básica”, precisaron.

Los controles alcanzan a kioscos, locales de electrónica, barberías y otros puntos de venta donde se hayan detectado dispositivos o insumos de vapeo. La medida, remarcaron, “no busca perseguir al comercio, sino hacer cumplir las leyes vigentes y proteger la salud de la población”.

Además, se recordó que el uso de cigarrillos electrónicos también está prohibido en espacios públicos y en el transporte, debido a su carácter invasivo y a los riesgos que implican tanto para los usuarios como para las personas que los rodean.

Por otro lado, en el mismo marco de políticas de control y acompañamiento ciudadano, se firmó un convenio entre el Gobierno de San Juan y el Banco San Juan para fortalecer la atención y defensa del adulto mayor, con especial atención en las denuncias relacionadas con servicios bancarios y financieros.

