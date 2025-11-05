El Gobierno de San Juan puso en marcha este miércoles un operativo de control en el Gran San Juan para hacer cumplir la resolución que prohíbe la venta, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Inspectores provinciales comenzaron a recorrer comercios de distintos rubros para informar sobre la medida y garantizar su cumplimiento.
Chau vaper: Desde hoy prohíben la venta de cigarrillos electrónicos en San Juan
