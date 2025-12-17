Destrabaron un conflicto y la uva de mesa sanjuanina podrá ser vendida

Participó del encuentro la representante regional del SENASA, Gisela Castellini a quien se le explicó el sistema y con quien en conjunto se fueron evaluando problemática tanto de las acciones que el sector productivo advertía y que se mantuvieran como antes que el organismo nacional lo modificara.

“Entendiendo que el camino era continuar según la propuesta de los productores y el Gobierno de San Juan, por lo que SENASA, se puso a trabajar a nivel nacional para poder corregir las normativas que se habían implementado y de manera prácticamente inmediata hoy quedó habilitado el sistema para que los acopiadores puedan generar su DTV-e que es el certificado que les permite sacar la uva a los centros para su comercialización”, señaló el Secretario Moreno.

El funcionario valoró especialmente la buena predisposición de las autoridades nacionales “agradecemos a la responsable a nivel regional, Gisela Castellini y Carlos Bonchef de Senasa San Juan, por la celeridad para resolver este tema y permitir que esta Navidad la uva sanjuanina llegue a los centros de consumo, añadió.