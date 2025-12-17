"
Destrabaron un conflicto y la uva de mesa sanjuanina podrá ser vendida

En una mesa de diálogo propiciada por el Gobierno, que nucleó a referentes del SENASA y productores, se logró subsanar un inconveniente que impedía despachar la uva de mesa a los puntos de venta.

En estas fiestas no faltarán las tradicionales uvas que estuvieron a punto de quedar en frigoríficos o acopiadores. Autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación encabezadas por Miguel Moreno, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, convocaron a una mesa de diálogo a referentes del sector de la uva de consumo en fresco y autoridades del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

Este encuentro surgió a raíz de la inquietud del sector vitícola de uva de mesa que había señalado que los acopiadores o frigoríficos no podían despachar hacia los puntos comerciales ya que había desaparecido la figura del acopiador. Este hecho habría surgido por modificaciones a partir de una mirada técnica del SENASA

Ante esta situación, y considerando que la provincia de San Juan es la mayor productora de uva de mesa y que la cosecha comenzó hace 20 días, desde el Gobierno citaron a una mesa de diálogo para resolver la situación y que el producto pueda llegar a los centros de venta antes de las fiestas.

Participó del encuentro la representante regional del SENASA, Gisela Castellini a quien se le explicó el sistema y con quien en conjunto se fueron evaluando problemática tanto de las acciones que el sector productivo advertía y que se mantuvieran como antes que el organismo nacional lo modificara.

“Entendiendo que el camino era continuar según la propuesta de los productores y el Gobierno de San Juan, por lo que SENASA, se puso a trabajar a nivel nacional para poder corregir las normativas que se habían implementado y de manera prácticamente inmediata hoy quedó habilitado el sistema para que los acopiadores puedan generar su DTV-e que es el certificado que les permite sacar la uva a los centros para su comercialización”, señaló el Secretario Moreno.

El funcionario valoró especialmente la buena predisposición de las autoridades nacionales “agradecemos a la responsable a nivel regional, Gisela Castellini y Carlos Bonchef de Senasa San Juan, por la celeridad para resolver este tema y permitir que esta Navidad la uva sanjuanina llegue a los centros de consumo, añadió.

