París Saint-Germain sufrió pero le ganó por penales a Flamengo y se consagró campeón de la Copa Intercontinental. El PSG, ganador de la Champions League, abrió el marcador a través de Khvicha Kvaratskhelia y el Mengao, ganador de la Copa Libertadores, lo igualó gracias a una pena máxima convertida por Jorginho. En la definición desde los doce pasos, Matvey Safonov fue la gran figura, conteniendo cuatro disparos a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Agustín Rossi le atajó a Bradley Barcola y Ousmane Dembélé lo tiró por arriba del travesaño, pero no alcanzó y los franceses se quedaron con el título.
PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental
Con la gran figura de Matvey Safonov, que atajó cuatro remates en la definición con Flamengo, PSG es el nuevo campeón mundial ante el Mengao de Agustín Rossi.