PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental

París Saint-Germain sufrió pero le ganó por penales a Flamengo y se consagró campeón de la Copa Intercontinental. El PSG, ganador de la Champions League, abrió el marcador a través de Khvicha Kvaratskhelia y el Mengao, ganador de la Copa Libertadores, lo igualó gracias a una pena máxima convertida por Jorginho. En la definición desde los doce pasos, Matvey Safonov fue la gran figura, conteniendo cuatro disparos a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Agustín Rossi le atajó a Bradley Barcola y Ousmane Dembélé lo tiró por arriba del travesaño, pero no alcanzó y los franceses se quedaron con el título.