FIFA aumentó los premios para el Mundial: cuánto se llevará el campeón

Fifa anunció un reparto total de 727 millones de dólares para la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, un incremento del 50% respecto a Qatar 2022.

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia en cantidad de selecciones, sino que también será el que más dinero reparta. En la previa del sorteo, la FIFA confirmó un aumento histórico en los premios y oficializó que el campeón se llevará 50 millones de dólares, dentro de un total de 727 millones que distribuirá entre los 48 países participantes.

El Consejo de la FIFA aprobó en Doha una contribución financiera récord para la próxima Copa del Mundo. La cifra total asciende a 727 millones de dólares, un 50% más que lo entregado en Qatar 2022, y se dividirá según la instancia a la que acceda cada selección.

Del monto global, 655 millones se distribuirán exclusivamente en premios deportivos. Así quedará el reparto:

  • Campeón: 50 millones
  • Subcampeón: 33 millones
  • Tercer puesto: 29 millones
  • Cuarto puesto: 27 millones
  • Del 5° al 8°: 19 millones
  • Del 9° al 16°: 15 millones
  • Del 17° al 32°: 11 millones
  • Del 33° al 48°: 9 millones

Además, cada selección recibirá 1,5 millones para cubrir gastos de preparación, por lo que el mínimo asegurado para cualquier país será de 10,5 millones de dólares.

Gianni Infantino celebró el aumento y afirmó que “la Copa Mundial será pionera en su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”, destacando el impacto y la demanda del nuevo formato con 48 equipos.

Durante la reunión, la FIFA también aprobó la creación de un fondo de recuperación post-conflicto para Israel y Palestina. El mecanismo estará disponible para recibir aportes externos y se sumará a las iniciativas del programa FIFA Forward.

Otro anuncio relevante fue la confirmación de los festivales Sub-15, que comenzarán en 2026 para los equipos masculinos y en 2027 para los femeninos. Desde 2028 serán dos competiciones separadas, abiertas a todas las asociaciones miembro.

Los partidos se jugarán en canchas reducidas, con equipos de 7 a 9 jugadores y tiempos más cortos, con el objetivo de promover el desarrollo juvenil. “Es un paso fundamental para dar oportunidades a cada talento del mundo”, destacó Infantino.

FUENTE: TyC Sports

