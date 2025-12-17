FIFA aumentó los premios para el Mundial: cuánto se llevará el campeón

Campeón: 50 millones

Subcampeón: 33 millones

Tercer puesto: 29 millones

Cuarto puesto: 27 millones

Del 5° al 8°: 19 millones

Del 9° al 16°: 15 millones

Del 17° al 32°: 11 millones

Del 33° al 48°: 9 millones

Además, cada selección recibirá 1,5 millones para cubrir gastos de preparación, por lo que el mínimo asegurado para cualquier país será de 10,5 millones de dólares.

Gianni Infantino celebró el aumento y afirmó que “la Copa Mundial será pionera en su contribución financiera a la comunidad global del fútbol”, destacando el impacto y la demanda del nuevo formato con 48 equipos.

Durante la reunión, la FIFA también aprobó la creación de un fondo de recuperación post-conflicto para Israel y Palestina. El mecanismo estará disponible para recibir aportes externos y se sumará a las iniciativas del programa FIFA Forward.

Otro anuncio relevante fue la confirmación de los festivales Sub-15, que comenzarán en 2026 para los equipos masculinos y en 2027 para los femeninos. Desde 2028 serán dos competiciones separadas, abiertas a todas las asociaciones miembro.

Los partidos se jugarán en canchas reducidas, con equipos de 7 a 9 jugadores y tiempos más cortos, con el objetivo de promover el desarrollo juvenil. “Es un paso fundamental para dar oportunidades a cada talento del mundo”, destacó Infantino.