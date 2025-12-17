FIFA sancionó a Malasia por el escándalo que involucra a 3 argentinos

image Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

Machuca, Garcés y Holgado, los tres argentinos involucrados, fueron incluidos con el resto de los futbolistas en la sanción que los dejó sin poder jugar profesionalmente hasta septiembre del año próximo. Por su parte, la Federación se había manifestado al respeto y asegurado que "todos los documentos y pruebas de apoyo relacionados con el asunto están completos y listos para ser presentados ante FIFA".

En Malasia adujeron también que "la descripción proporcionada en la decisión de FIFA es inexacta" y reafirmó su postura en que los futbolistas eran "ciudadanos malayos legítimos". Al mismo tiempo, indicaron que el error "se debió a una presentación incorrecta, un error administrativo, cuando un miembro del personal cargó por error documentos de un agente en lugar de los documentos oficiales emitidos por el Departamento Nacional de Registro".

Puntualmente, la acusación de la FIFA contra los argentinos fue clara. En el caso de Machuca, informaron que presentó un certificado de nacimiento de una abuela que había nacido en Penang, Malasia, pero que se comprobó que nació en Roldán, Santa Fe. En tanto, Garcés informó que uno de sus abuelos también había nacido en Penang, pero se demostró que nació en Villa María, Santa Fe. Finalmente, la situación de Holgado era similar: presentó un certificado de nacimiento de un abuelo nacido en George Town, Malasia, pero que se demostró que nació en Caseros, Buenos Aires.