Más empleo y casi la misma desocupación, qué cambió en San Juan

Uno de los principales movimientos se produjo en la cantidad de personas que participan del mercado laboral. La tasa de actividad pasó del 44,4% al 48,5%, mientras que la tasa de empleo subió del 43,1% al 46,9%.

En términos de personas, la población económicamente activa pasó de unas 248.000 a 273.000, es decir, alrededor de 25.000 personas más. Dentro de ese grupo, los ocupados aumentaron de 241.000 a 264.000. Son unas 23.000 personas más trabajando respecto del segundo trimestre de 2025.

Pero el dato que completa la fotografía es el de quienes tienen empleo y, aun así, continúan buscando otra alternativa.

En el segundo trimestre de 2025 había unas 47.000 personas ocupadas que buscaban activamente otro trabajo. Un año después, la cifra trepó a aproximadamente 62.000.

El indicador pasó del 18,9% al 22,8% de la población económicamente activa. Si se lo compara con el total de ocupados, significa que cerca de uno de cada cuatro trabajadores mantiene una búsqueda laboral activa.

Es decir, el mercado incorporó más personas al empleo, pero una parte importante de quienes ya tienen trabajo también está buscando mejorar su situación laboral.

En paralelo, la subocupación mostró una baja: pasó del 14,5% al 12,2%. En cantidades estimadas, fueron unas 33.000 personas en el segundo trimestre de 2026, frente a unas 36.000 un año atrás.

San Juan, por debajo del promedio nacional

El 3,2% registrado en el Gran San Juan quedó muy por debajo del 7,9% de desocupación nacional informado para los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec. En la región Cuyo, el indicador alcanzó el 5,9%.

La comparación dentro de la región también muestra diferencias: Gran Mendoza pasó del 6,4% al 8,1%, mientras que Gran San Luis bajó del 4,2% al 2,6%.

El dato sanjuanino corresponde específicamente al aglomerado Gran San Juan, por lo que no representa a toda la provincia.

A nivel nacional, la desocupación también tuvo un leve aumento interanual: pasó del 7,6% al 7,9%, mientras que la cantidad estimada de personas desocupadas subió de 1,091 millones a 1,164 millones.