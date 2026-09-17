Causa Cuadernos: la Justicia mostró imágenes del allanamiento a CFK

Durante la audiencia se reprodujeron imágenes del ingreso de efectivos de la Policía Federal al inmueble y del recorrido por los distintos ambientes del departamento.

Barrales explicó que el procedimiento se realizó junto a personal de Gendarmería Nacional y con la presencia de dos testigos, y aseguró que tanto las fotografías como el material fílmico fueron preservados en sobres con medidas de seguridad antes de ser entregados a la autoridad judicial.

Uno de los puntos que más llamó la atención de su declaración fue la descripción de una puerta blindada ubicada en lo que, según indicó, sería la habitación principal. "Supusimos que era la habitación matrimonial porque había almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y la expresidenta", declaró el comisario.

Según relató, esa puerta daba acceso a un vestidor y, durante la inspección, se cerró accidentalmente antes de ser reabierta por un secretario privado de Cristina Kirchner para continuar con el allanamiento.

El jefe del operativo también afirmó que en el departamento encontraron "muchos elementos de valor", aunque no brindó detalles sobre esos objetos durante su testimonio.

La reproducción del video generó un planteo inmediato de la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, quien cuestionó que se exhibieran imágenes del interior de la vivienda.

La defensa sostuvo que el material muestra espacios de la intimidad de la ex mandataria —como habitaciones, ropa y objetos personales— que, según su postura, no guardan relación con los hechos investigados en la causa.

El contexto del juicio

La exhibición del video forma parte del juicio oral por la Causa Cuadernos, donde la Fiscalía busca respaldar distintos elementos incorporados al expediente y contrastarlos con los testimonios brindados durante el proceso.





Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor. pic.twitter.com/bvKIwPkeRx — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 17, 2026

El allanamiento de Recoleta fue uno de los procedimientos simultáneos realizados ese día en distintos inmuebles vinculados a la investigación, incluida otra propiedad de Cristina Kirchner en Río Gallegos, dentro de la causa que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal durante anteriores gestiones nacionales.