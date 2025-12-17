Se entregó el Premio Provincial a la Calidad 2025 en un acto conmemorativo

Agregó que “cumplir con esos estándares significa capacitar, significa invertir, significa austeridad, significa cumplir con aquellas conductas que realmente llevan a la eficacia, a la eficiencia. Y es lo que a mí me toca como conductor de esta Cámara de Diputados, desde el primer día hemos apuntado a eso, a tener mejor manejo de los recursos, que esté abierta a la comunidad, que tenga calidad en su funcionamiento, que tenga calidad en su atención”.

A su turno, Palisa expresó que “quiero poner en valor que, a partir del año pasado, implementamos un problema que es crítico para San Juan, que es empezar a ver en las empresas el uso eficiente del agua, que es algo que el gobernador se preocupa bastante por ese tema, entonces, empezar a concientizar. Ojalá que San Juan siga transitando por este camino, que es el de ser cada vez más eficiente y tener mejor calidad en sus servicios”.

Por su parte, Echegaray destacó que “hemos visto un avance notable, más instituciones comprometidas, mejores diagnósticos, equipos más involucrados y una clara evolución en la madurez de los sistemas de gestión de calidad”.

La XVII Edición de este galardón culminó un riguroso proceso que incluyó un total de 65 organizaciones inscriptas, de las cuales 41 presentaron informes de autodiagnóstico (16 del sector privado y 25 del sector público).

Motor de la mejora continua

El Premio Provincial a la Calidad fue instituido en la provincia por la Ley Nº 971-F (Ex N° 7.910) en el año 2008, estableciéndose como un reconocimiento oficial a aquellas organizaciones que demuestran un elevado nivel de excelencia en la gestión y contribuyen al mejoramiento de la calidad en sus procesos de producción de bienes y servicios. La provincia de San Juan fue pionera en su instauración.

La participación en el premio fomenta un cambio cultural significativo y la profesionalización de los sistemas de gestión. Para las empresas privadas, la distinción representa una oportunidad clave para diferenciarse en el mercado, mejorar la eficiencia operativa, y aumentar la rentabilidad, contribuyendo también al bienestar de empleados, clientes y comunidades. Para las entidades públicas, la adopción de prácticas de gestión de calidad permite ofrecer servicios más efectivos, transparentes y centrados en el ciudadano, mejorando la confianza en las instituciones gubernamentales.

Es importante destacar que el premio se alinea con parámetros de integridad, transparencia, cooperación, innovación y participación, y en esta edición 2025, se incluyó una novedad en la guía de autoevaluación: un apartado específico sobre la Gestión del Recurso Hídrico, reconociendo su importancia para la sostenibilidad de la provincia.

Además del prestigio, las empresas privadas ganadoras de la máxima distinción en las categorías de bienes o servicios obtienen un Aporte No Reembolsable (ANR) del 100% para cubrir el costo de la certificación o recertificación ISO 9001, y la posibilidad de participar sin cargo de suscripción en el Premio Nacional a la Calidad.

Los ganadores 2025

El Consejo Consultivo, cuya labor fue reconocida durante la ceremonia, determinó el orden de mérito de los ganadores resultando en importantes distinciones en las tres categorías.

En la categoría de Organismos Públicos, la máxima distinción del Premio Provincial a la Calidad fue otorgada a la Cámara de Diputados de San Juan. La Mención Oro se concedió a la Oficina de Ejecuciones Fiscales del Poder Judicial y también a la Municipalidad de San Martín. La Mención Plata fue para el Programa Provincial de Inmunizaciones (dependiente del Ministerio de Salud) y también para la Agencia Deportes San Juan. Finalmente, las Menciones Bronce fueron para la Caja de Acción Social, y la División Enfermería del Ministerio de Salud.

Respecto al Sector Privado Prestador de Servicios, la empresa que obtuvo el Premio principal fue CIMAC Diálisis. La Mención Oro en este sector fue para DAMS, y la Mención Plata para Dreams. Las Menciones Bronce recayeron en ALADE Construcciones y Fiduciaria San Juan.

En la categoría de Empresas Privadas Proveedoras de Bienes, la máxima distinción fue declarada desierta. Se otorgó una Mención Oro, la cual fue recibida por Servifood. Esta última empresa junto a CIMAC Diálisis se hicieron acreedoras del beneficio del ANR para certificar normas en el año 2026.