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Derek, el perro rescatista sanjuanino arrancó su última misión en suelo Venezuelo

Mientras continúan las tareas para encontrar sobrevivientes tras los terremotos que dejaron 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, un perro del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan participa del operativo internacional de rescate en lo que será su despedida del servicio.

La tragedia que golpeó a Venezuela tras los dos terremotos registrados el 24 de junio continúa movilizando equipos de rescate de distintos países. En ese contexto, Argentina reforzó su misión humanitaria con un segundo contingente de especialistas, entre los que se destacan once efectivos sanjuaninos del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) y Derek, un perro rescatista que afronta la última misión de su carrera.

A más de una semana del desastre, el balance oficial asciende a 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y miles de desaparecidos, mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

Con 8 años, Derek integra la brigada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) certificada del Ejército Argentino y fue convocado para reforzar el operativo desplegado en las zonas más afectadas. Será una misión especial para el animal, ya que marcará el cierre de su etapa operativa antes de pasar al retiro.

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Su experiencia en tareas de búsqueda representa un recurso clave en un escenario donde cada hora resulta determinante para encontrar personas con vida bajo los escombros. Junto a Derek también participan once efectivos del RIM 22, quienes forman parte del contingente especializado enviado por las Fuerzas Armadas Argentinas.

Entre ellos se encuentran los suboficiales sanjuaninos Carlos Prado y Marcos Budalich, además de los sargentos Walter Russo y Luis Molina. El grupo se completa con el teniente primero Edgar Aban, el sargento Vargas, los cabos Brenda Lucero y cabo primero Villareal, junto a otros integrantes de la unidad.

Todos fueron desplegados para colaborar en tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en una de las mayores emergencias registradas en la región en los últimos años.

El segundo escalón del operativo argentino partió a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130, transportando personal especializado y equipamiento para asistir a la población afectada.

Entre los elementos enviados se destaca una planta potabilizadora de ósmosis inversa, capaz de producir 1.100 sachets de 500 mililitros de agua potable por hora, una herramienta fundamental para abastecer a las comunidades afectadas por la catástrofe.

Además de Derek, también fue incorporado Jack, otro perro rescatista perteneciente al Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, que trabajará junto a su guía en las tareas de localización de sobrevivientes.

La experiencia de los perros rescatistas argentinos

El trabajo de los binomios caninos argentinos ya había demostrado su eficacia durante esta emergencia. Días atrás, Bart, otro perro integrante de la misión, permitió localizar a dos menores que permanecían atrapados bajo los escombros, posibilitando que ambos fueran rescatados con vida.

Con la incorporación de Jack y Derek, la delegación argentina amplía su capacidad operativa mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más castigadas por los sismos.

Las autoridades venezolanas informaron que los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, fueron seguidos por cientos de réplicas, por lo que los equipos internacionales mantienen los operativos de rescate y asistencia humanitaria con la esperanza de encontrar nuevos sobrevivientes.

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