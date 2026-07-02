Derek, el perro rescatista sanjuanino arrancó su última misión en suelo Venezuelo

Su experiencia en tareas de búsqueda representa un recurso clave en un escenario donde cada hora resulta determinante para encontrar personas con vida bajo los escombros. Junto a Derek también participan once efectivos del RIM 22, quienes forman parte del contingente especializado enviado por las Fuerzas Armadas Argentinas.

Entre ellos se encuentran los suboficiales sanjuaninos Carlos Prado y Marcos Budalich, además de los sargentos Walter Russo y Luis Molina. El grupo se completa con el teniente primero Edgar Aban, el sargento Vargas, los cabos Brenda Lucero y cabo primero Villareal, junto a otros integrantes de la unidad.

Todos fueron desplegados para colaborar en tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en una de las mayores emergencias registradas en la región en los últimos años.

El segundo escalón del operativo argentino partió a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130, transportando personal especializado y equipamiento para asistir a la población afectada.

Entre los elementos enviados se destaca una planta potabilizadora de ósmosis inversa, capaz de producir 1.100 sachets de 500 mililitros de agua potable por hora, una herramienta fundamental para abastecer a las comunidades afectadas por la catástrofe.

Además de Derek, también fue incorporado Jack, otro perro rescatista perteneciente al Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, que trabajará junto a su guía en las tareas de localización de sobrevivientes.

La experiencia de los perros rescatistas argentinos

El trabajo de los binomios caninos argentinos ya había demostrado su eficacia durante esta emergencia. Días atrás, Bart, otro perro integrante de la misión, permitió localizar a dos menores que permanecían atrapados bajo los escombros, posibilitando que ambos fueran rescatados con vida.

Con la incorporación de Jack y Derek, la delegación argentina amplía su capacidad operativa mientras continúan las tareas de búsqueda en las zonas más castigadas por los sismos.

Las autoridades venezolanas informaron que los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, fueron seguidos por cientos de réplicas, por lo que los equipos internacionales mantienen los operativos de rescate y asistencia humanitaria con la esperanza de encontrar nuevos sobrevivientes.