Silencio caro: aseguran que Flor Peña demandó a Nico Occhiato por 750 millones de pesos

Fue Barby Franco, mujer del abogado Fernando Burlando quien confirmó la exorbitante cifra."Finalmente, Florencia Peña lleva a juicio a la productora por 750.000.000 de pesos por daños y perjuicios“, aseguró en Pasó en América. Florencia Peña no solo pediría una indemnización económica sino también el cumplimiento del contrato que mantenía con la productora antes de su desvinculación laboral.

Florencia Peña habló en Intrusos y reveló cómo está su vínculo con Occhiato lanzando filosas indirectas contra el dueño de Luzu. "Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón", dijo luego de que le resaltaran que Occhiato no la apoyó.