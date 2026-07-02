Florencia Peña iniciará accones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV luego de ser desvinculada del canal por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Si bien en un primer momento Florencia Peña dijo que fue una salida de mutuo acuerdo, la actriz decidió demandar a Occhiato por una suma millonaria.
Silencio caro: aseguran que Flor Peña demandó a Nico Occhiato por 750 millones de pesos
Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, confirmó el monto de la cifra que la actriz reclama tras su desvinculación del streaming de Nico Occhiato.