"Un círculo virtuoso": Lenor Group convocó a la industria local para sumarse a la minería sanjuanina

En ese contexto, la reciente aprobación de la ley de contratación minera local fue vista por la empresa como una señal política clara y necesaria. "Es ese espaldarazo político que le está dando el Gobierno provincial a algo que ya no tiene vuelta atrás, que es la minería en San Juan. Que haya salido esta ley es reafirmar lo que el mercado solicita", destacó Made.

La licenciada Noelia Prior, gerente de Desarrollo de Lenor Group, sumó su propia lectura sobre por qué la provincia fue el destino elegido. "Lenor decidió estar acá en San Juan porque encontró la posibilidad del desarrollo de esta minería que se viene. Somos uno de los laboratorios más acreditados, estamos en varios países y eso nos permite brindar servicios de calidad y eficiencia", explicó.

La propuesta de Lenor Group para San Juan tiene varios ejes concretos. Por un lado, sus laboratorios de geoquímica, recién inaugurados en la provincia, ofrecen mediciones e información fidedigna para las etapas de exploración y explotación minera. "Venimos a darle valor en nuestras mediciones para la minería, para que tengan información fidedigna a la hora de hacer las exploraciones y las explotaciones", detalló Made.

Pero el otro eje, quizás el más novedoso, apunta directamente a los proveedores locales. La empresa tiene una trayectoria de más de dos décadas calificando y aprobando proveedores para grandes cadenas de retail y para la industria minera, con experiencia en Asia, principalmente en China, desde 2005. Ese know how es lo que quieren transferir ahora a las empresas sanjuaninas.

"A los proveedores de la industria minera queremos darles nuestra visión, nuestras capacitaciones, nuestras calificaciones, nuestras aprobaciones, para que puedan insertarse y que sea un círculo virtuoso para la provincia", explicó el CEO.

Prior, por su parte, destacó el programa de desarrollo de proveedores como uno de los pilares de la propuesta. "Tenemos un programa de proveedores para poder fortalecer a ellos mismos y que puedan brindar los servicios que necesitan a esta minería que viene. Nos encanta poder acompañar a los proveedores en esto nuevo que se viene como desarrollo", señaló.

Una oportunidad que va más allá de San Juan

Made fue más allá del impacto local y trazó una perspectiva regional para los proveedores sanjuaninos que logren posicionarse bien en esta etapa. "No solamente los proveedores sanjuaninos van a poder aportarle valor a la minería en San Juan. Los proveedores mineros van a partir primero en esta movida y seguramente van a poder expandir sus mercados a otras provincias mineras de la Argentina con sus productos y servicios", anticipó.

El encuentro de este jueves en la Legislatura apuntó exactamente a eso: generar los vínculos necesarios para que esa expansión sea posible. "Queremos conocerlos a ellos para poder generar una buena articulación. Es fundamental para lo que queremos apostar en este futuro de esta minería que está creciendo y desarrollándose en San Juan tan exponencialmente", cerró Prior.