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Del campamento minero al grito de gol: la emoción de los trabajadores en la Cordillera

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 también se celebró en plena cordillera sanjuanina. Los trabajadores del Proyecto Vicuña siguieron el partido ante Inglaterra desde el campamento y protagonizaron un emotivo festejo que rápidamente se volvió viral.

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial volvió a unir al país detrás de una misma pasión. El triunfo ante Inglaterra se festejó en plazas, hogares, bares y también en uno de los lugares más alejados de la provincia: el campamento del Proyecto Vicuña, en plena cordillera sanjuanina.

Lejos de las grandes ciudades, pero con la misma ilusión que millones de argentinos, los trabajadores hicieron una pausa en sus tareas para seguir el encuentro decisivo que depositó al equipo de Lionel Scaloni en la definición del Mundial 2026.

Para la ocasión, el comedor principal del campamento fue acondicionado con banderas y decoración celeste y blanca. Operarios, personal de seguridad, trabajadores del servicio de catering y empleados de distintas áreas se reunieron frente a las pantallas para vivir juntos cada minuto de una semifinal cargada de tensión.

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Como ocurrió en todo el país, los nervios estuvieron presentes durante gran parte del partido. Sin embargo, cuando llegó el gol que encaminó la clasificación argentina, la emoción explotó dentro del comedor.

Un video grabado por uno de los presentes captó ese instante y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los trabajadores saltan, se abrazan, gritan y celebran el pase de la Albiceleste a una nueva final, en una escena que refleja cómo el fútbol logra unir incluso a quienes cumplen sus jornadas laborales en plena montaña.

El Proyecto Vicuña funciona bajo un régimen de trabajo continuo debido a su ubicación y a las características propias de la actividad minera. Por eso, este tipo de encuentros representan también un espacio de integración para quienes permanecen durante varios días en el campamento.

La clasificación frente a Inglaterra dejó innumerables postales de emoción en todo el país. Y una de ellas llegó desde la cordillera sanjuanina, donde el orgullo por la Selección también se vivió con abrazos, cánticos y una celebración que demostró que la pasión por Argentina no conoce de distancias.

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