La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial volvió a unir al país detrás de una misma pasión. El triunfo ante Inglaterra se festejó en plazas, hogares, bares y también en uno de los lugares más alejados de la provincia: el campamento del Proyecto Vicuña, en plena cordillera sanjuanina.
Del campamento minero al grito de gol: la emoción de los trabajadores en la Cordillera
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 también se celebró en plena cordillera sanjuanina. Los trabajadores del Proyecto Vicuña siguieron el partido ante Inglaterra desde el campamento y protagonizaron un emotivo festejo que rápidamente se volvió viral.