Del campamento minero al grito de gol: la emoción de los trabajadores en la Cordillera

Como ocurrió en todo el país, los nervios estuvieron presentes durante gran parte del partido. Sin embargo, cuando llegó el gol que encaminó la clasificación argentina, la emoción explotó dentro del comedor.

Un video grabado por uno de los presentes captó ese instante y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los trabajadores saltan, se abrazan, gritan y celebran el pase de la Albiceleste a una nueva final, en una escena que refleja cómo el fútbol logra unir incluso a quienes cumplen sus jornadas laborales en plena montaña.

El Proyecto Vicuña funciona bajo un régimen de trabajo continuo debido a su ubicación y a las características propias de la actividad minera. Por eso, este tipo de encuentros representan también un espacio de integración para quienes permanecen durante varios días en el campamento.

La clasificación frente a Inglaterra dejó innumerables postales de emoción en todo el país. Y una de ellas llegó desde la cordillera sanjuanina, donde el orgullo por la Selección también se vivió con abrazos, cánticos y una celebración que demostró que la pasión por Argentina no conoce de distancias.