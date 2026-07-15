"No era una victoria más": el mensaje de Messi tras la clasificación y el récord que alcanzará

"No era una victoria más"

Todavía con la emoción a flor de piel, el capitán explicó que el partido frente a Inglaterra tuvo un significado especial desde mucho antes del comienzo. "Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, el himno, vivimos sensaciones especiales. El grupo lo sintió. No era una victoria más, era importante y el pueblo lo quería."

Messi también destacó la personalidad que mostró el equipo para revertir un partido que parecía complicarse tras el gol inglés. "Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se puso fea. Le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo, los metimos en un arco."

Las asistencias del capitán fueron decisivas para la remontada: primero participó en la jugada que terminó con el golazo de Enzo Fernández y, ya en tiempo de descuento, levantó el centro que Lautaro Martínez convirtió de cabeza para sellar el histórico 2-1.

Un récord reservado para gigantes

Hasta ahora, Cafú era el único futbolista que había disputado tres finales mundialistas. El brasileño estuvo presente en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, conquistando dos títulos con la Canarinha.

Con la clasificación de Argentina, Messi ingresará a ese selecto grupo y tendrá la posibilidad de convertirse en el primer capitán argentino en conquistar dos Copas del Mundo, un logro inédito para el fútbol nacional

La confianza en este grupo

El rosarino aseguró que nunca dejó de creer en este plantel, incluso cuando existían dudas por el estado físico con el que llegó al torneo. "Yo antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que íbamos a estar entre los cuatro. Estamos en una nueva final." Y agregó: "Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegamos, al límite. Pero este grupo cuando se junta y está unido, siempre se contagia y saca de donde no tiene para dar el máximo."

Antes de despedirse, dejó un mensaje para todos los argentinos que acompañaron al equipo durante todo el torneo. "A la gente le digo que disfrute de este momento, como disfrutamos nosotros. Nos metemos en otra final del mundo, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores."

Y cerró con una frase que resume la ilusión de todo un país: "Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos, jugar una final. Será lo que Dios quiera." El domingo, frente a España, Messi no solo buscará levantar otra Copa del Mundo. También intentará seguir escribiendo una historia que ya lo convirtió en una leyenda del fútbol.