La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en San Juan. A pocas horas del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra, un grupo de hinchas realizó una llamativa intervención sobre el puente ubicado en la intersección de avenida Circunvalación e Ignacio de la Roza, uno de los sectores con mayor circulación de la provincia.
Una bandera sobre Ignacio de la Roza y un pasacalles contra Inglaterra marcaron la previa
A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un grupo de hinchas desplegó una enorme bandera argentina y colocó un pasacalles con un mensaje contra el conjunto inglés sobre el puente de avenida Circunvalación e Ignacio de la Roza. La intervención generó repercusiones y abrió el debate entre quienes la respaldan y quienes prefieren separar el fútbol de otros hechos históricos.