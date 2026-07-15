Una bandera sobre Ignacio de la Roza y un pasacalles contra Inglaterra marcaron la previa

La semifinal entre Argentina e Inglaterra siempre despierta un interés especial por la historia que une a ambas selecciones en los Mundiales. Los cruces de México 1986 y Francia 1998 quedaron grabados en la memoria de los hinchas y alimentan una rivalidad deportiva que vuelve a ponerse en escena en Estados Unidos.

En ese contexto, incluso Lionel Scaloni buscó bajar el tono en la conferencia de prensa previa al encuentro. El entrenador remarcó que se trata de "un partido de fútbol" y pidió no mezclar el deporte con otros hechos históricos, aunque también sostuvo que los argentinos mantienen viva la memoria y el respeto por quienes combatieron en la Guerra de Malvinas.

Más allá de las diferentes miradas que despertó el pasacalles, la intervención dejó en claro que San Juan ya juega su propio partido. La expectativa crece con el correr de las horas y la ilusión de volver a disputar una final del Mundial se hace sentir en cada rincón de la provincia.