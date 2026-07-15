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Una bandera sobre Ignacio de la Roza y un pasacalles contra Inglaterra marcaron la previa

A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, un grupo de hinchas desplegó una enorme bandera argentina y colocó un pasacalles con un mensaje contra el conjunto inglés sobre el puente de avenida Circunvalación e Ignacio de la Roza. La intervención generó repercusiones y abrió el debate entre quienes la respaldan y quienes prefieren separar el fútbol de otros hechos históricos.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 ya se vive con intensidad en San Juan. A pocas horas del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra, un grupo de hinchas realizó una llamativa intervención sobre el puente ubicado en la intersección de avenida Circunvalación e Ignacio de la Roza, uno de los sectores con mayor circulación de la provincia.

Desde la estructura colgaron una enorme bandera argentina que descendía varios metros y podía verse desde distintos puntos de la zona. Junto a ella instalaron un pasacalles con un mensaje dirigido a Inglaterra que rápidamente comenzó a llamar la atención de automovilistas y peatones.

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Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales y generaron distintas reacciones. Mientras algunos celebraron la iniciativa como una expresión de pasión futbolera y una muestra del fervor que despierta la Selección argentina, otros consideraron que este tipo de mensajes no deberían formar parte de la previa de un encuentro deportivo.

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La semifinal entre Argentina e Inglaterra siempre despierta un interés especial por la historia que une a ambas selecciones en los Mundiales. Los cruces de México 1986 y Francia 1998 quedaron grabados en la memoria de los hinchas y alimentan una rivalidad deportiva que vuelve a ponerse en escena en Estados Unidos.

En ese contexto, incluso Lionel Scaloni buscó bajar el tono en la conferencia de prensa previa al encuentro. El entrenador remarcó que se trata de "un partido de fútbol" y pidió no mezclar el deporte con otros hechos históricos, aunque también sostuvo que los argentinos mantienen viva la memoria y el respeto por quienes combatieron en la Guerra de Malvinas.

Más allá de las diferentes miradas que despertó el pasacalles, la intervención dejó en claro que San Juan ya juega su propio partido. La expectativa crece con el correr de las horas y la ilusión de volver a disputar una final del Mundial se hace sentir en cada rincón de la provincia.

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