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Histórico: Capital y el IPV inician la escrituración del Barrio Frondizi

Tras casi tres décadas de espera, unas 500 familias de la zona serán beneficiadas con un operativo territorial casa por casa para regularizar sus viviendas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Unión Vecinal del Barrio Frondizi pusieron en marcha un trabajo conjunto para resolver un reclamo histórico de los vecinos: la regularización dominial que les permitirá obtener, finalmente, el título de propiedad de sus hogares.

La iniciativa dio su puntapié inicial con una charla informativa en la Escuela Arturo Frondizi. Allí, autoridades del IPV detallaron a los adjudicatarios los requisitos, documentación y pasos a seguir para iniciar el trámite de escrituración definitiva.

Durante la reunión, la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, dialogó con las familias y destacó el valor de este esfuerzo institucional. “Hoy tenemos una oportunidad histórica para comenzar este proceso. El Municipio será el nexo entre los vecinos y el IPV para que cada familia pueda avanzar con la documentación necesaria y obtener el título que espera desde hace tantos años”, expresó la jefa comunal, quien además se comprometió a que la comuna acompañará cada instancia del trámite.

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Un operativo casa por casa

Para facilitar las gestiones, desde el IPV confirmaron que el trabajo técnico se trasladará directamente al territorio con un abordaje en el que los equipos recorrerán el barrio casa por casa para informar y resolver dudas particulares de cada familia.

Posteriormente, se establecerán jornadas de atención presencial en la sede de la Unión Vecinal para recibir la documentación. Las autoridades explicaron que cada expediente será analizado de manera individual, entendiendo que cada hogar presenta una situación particular, con el fin de garantizar un acompañamiento personalizado hasta completar la regularización jurídica.

Este operativo conjunto llevará tranquilidad y seguridad habitacional a unas 500 familias del Barrio Frondizi que, tras casi 30 años de espera, verán concretado el sueño del título de propiedad de sus viviendas.

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