La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Unión Vecinal del Barrio Frondizi pusieron en marcha un trabajo conjunto para resolver un reclamo histórico de los vecinos: la regularización dominial que les permitirá obtener, finalmente, el título de propiedad de sus hogares.
Histórico: Capital y el IPV inician la escrituración del Barrio Frondizi
Tras casi tres décadas de espera, unas 500 familias de la zona serán beneficiadas con un operativo territorial casa por casa para regularizar sus viviendas.