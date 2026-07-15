Histórico: Capital y el IPV inician la escrituración del Barrio Frondizi

La iniciativa dio su puntapié inicial con una charla informativa en la Escuela Arturo Frondizi. Allí, autoridades del IPV detallaron a los adjudicatarios los requisitos, documentación y pasos a seguir para iniciar el trámite de escrituración definitiva.

Durante la reunión, la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, dialogó con las familias y destacó el valor de este esfuerzo institucional. “Hoy tenemos una oportunidad histórica para comenzar este proceso. El Municipio será el nexo entre los vecinos y el IPV para que cada familia pueda avanzar con la documentación necesaria y obtener el título que espera desde hace tantos años”, expresó la jefa comunal, quien además se comprometió a que la comuna acompañará cada instancia del trámite.