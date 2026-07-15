Chau "carrot cake": el folclore sanjuanino destierra el inglés de los locales

El café con leche es argentino, no "latte"

La movida comenzó a hacerse notar en el sector gastronómico. En un local de café de la provincia, la regla se puso firme de cara al partido: se prohibió terminantemente llamar "latte" al clásico café con leche.

La medida rápidamente se extendió a la pastelería. En las pizarras de las confiterías y panaderías locales, las opciones en inglés fueron tachadas para dar paso a las traducciones directas: el carrot cake volvió a anunciarse como tarta de zanahoria, mientras que el tradicional lemon pie pasó a ser, lisa y llanamente, tarta de limón.