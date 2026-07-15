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Chau "carrot cake": el folclore sanjuanino destierra el inglés de los locales

En el marco del trascendental cruce de la Selección, confiterías y gimnasios de San Juan sumaron su propio folclore: prohibieron los anglicismos en carteles, cartas y planillas de entrenamiento.

El folclore futbolero de cara al partido entre Argentina e Inglaterra se coló de lleno en el día a día de los sanjuaninos, despertando una particular cruzada por el idioma en la previa del encuentro. Como una muestra de apoyo y mística bien criolla, varios comercios y gimnasios de la provincia decidieron desterrar oficialmente los anglicismos de sus pizarras y rutinas.

El café con leche es argentino, no "latte"

La movida comenzó a hacerse notar en el sector gastronómico. En un local de café de la provincia, la regla se puso firme de cara al partido: se prohibió terminantemente llamar "latte" al clásico café con leche.

La medida rápidamente se extendió a la pastelería. En las pizarras de las confiterías y panaderías locales, las opciones en inglés fueron tachadas para dar paso a las traducciones directas: el carrot cake volvió a anunciarse como tarta de zanahoria, mientras que el tradicional lemon pie pasó a ser, lisa y llanamente, tarta de limón.

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En el gimnasio se entrena en español

La fiebre mundialista y el rechazo temporal a los términos británicos también llegaron a la actividad física. En un gimnasio de la provincia que dicta clases de Crossfit, Strong y musculación, los profesores colgaron una advertencia clara para todos los alumnos: la planilla de ejercicios del día se escribe y se lee estrictamente en español.

De esta manera, por hoy quedan suspendidos términos como deadlift (reemplazado por peso muerto), squats (sentadillas) o bench press (press de banca), obligando a los deportistas a entrenar bajo el más puro léxico argentino.

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