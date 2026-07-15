El folclore futbolero de cara al partido entre Argentina e Inglaterra se coló de lleno en el día a día de los sanjuaninos, despertando una particular cruzada por el idioma en la previa del encuentro. Como una muestra de apoyo y mística bien criolla, varios comercios y gimnasios de la provincia decidieron desterrar oficialmente los anglicismos de sus pizarras y rutinas.
Chau "carrot cake": el folclore sanjuanino destierra el inglés de los locales
En el marco del trascendental cruce de la Selección, confiterías y gimnasios de San Juan sumaron su propio folclore: prohibieron los anglicismos en carteles, cartas y planillas de entrenamiento.