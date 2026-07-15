BYD, Volkswagen y Nissan desembarcan en San Juan con un gran test drive abierto al público

Entre las novedades se destaca la BYD Shark DMO, la primera pick-up híbrida enchufable comercializada en Argentina con tecnología Dual Mode Off-road, que llegará por primera vez a San Juan de la mano de Yacopini. El modelo combina la potencia de un motor a combustión con motores eléctricos para ofrecer un desempeño sobresaliente tanto dentro como fuera del asfalto, acompañado por un diseño robusto, gran conectividad y un completo paquete de asistencias a la conducción.

Los asistentes también podrán probar el BYD Dolphin, un hatchback 100% eléctrico pensado para el uso urbano, con una autonomía de hasta 380 kilómetros, diseño moderno, conectividad avanzada y bajos costos de mantenimiento.

La propuesta de la marca se completa con el BYD Yuan Pro, un SUV completamente eléctrico que combina espacio, confort y tecnología. Con una autonomía de hasta 380 kilómetros, ofrece una conducción silenciosa, segura y eficiente tanto para la ciudad como para viajes de mayor distancia.

Otra de las opciones será el BYD Song Pro, un SUV híbrido enchufable (PHEV) que integra un motor eléctrico y otro a combustión para alcanzar una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros. Gracias a su sistema inteligente, optimiza ambas fuentes de energía y permite realizar viajes largos con mayor eficiencia, reduciendo la dependencia de la infraestructura de carga.

Todos los modelos de BYD incorporan sistemas de carga simples y flexibles, compatibles con cargadores domiciliarios, cargadores portátiles de emergencia y estaciones de carga públicas.

En el espacio de Nissan, el público podrá conocer y conducir la renovada Nissan Kicks, un SUV que llega con un importante restyling exterior e interior, mayor equipamiento y nuevas tecnologías. Está equipada con un motor naftero de 1.6 litros y 122 CV, transmisión automática CVT, pantalla multimedia de hasta 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, un baúl con capacidad de hasta 420 litros y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), ofreciendo una experiencia de manejo más segura, confortable y conectada.

Por su parte, Volkswagen presentará dos de sus principales novedades. La Amarok 2026, referente del segmento de las pick-ups medianas, incorpora el reconocido motor 3.0 TDI V6, que desarrolla hasta 258 CV y 580 Nm de torque, asociado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades y al sistema de tracción integral permanente 4MOTION, una combinación que garantiza un excelente desempeño tanto en ruta como en terrenos exigentes.

También estará presente el nuevo Volkswagen Tera, el SUV compacto desarrollado para Sudamérica que llega para convertirse en una de las grandes apuestas de la marca. Se destaca por su excelente relación precio-producto, seis airbags de serie, pantalla multimedia de 10 pulgadas, un completo equipamiento tecnológico y diferentes configuraciones mecánicas, incluyendo versiones con motor turbo y transmisión automática.

Bonificaciones especiales

Además de los test drives, quienes visiten el evento podrán conocer las últimas propuestas comerciales de cada marca, participar por regalos sorpresa y recibir asesoramiento personalizado de especialistas.

Como beneficio exclusivo, los suscriptores de los planes de ahorro de Nissan y Volkswagen accederán a bonificaciones especiales para la compra directa de vehículos, una oportunidad única para dar el paso hacia un 0 km con condiciones preferenciales.

Como en cada una de sus propuestas, Territorio Yacopini ofrecerá un asesoramiento integral para acompañar a cada cliente en la elección del vehículo que mejor se adapte a sus necesidades, con el respaldo de un servicio de posventa reconocido por la calidad de atención, disponibilidad de repuestos originales y acompañamiento durante toda la vida útil del vehículo.