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Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra a puro corazón, aguante y chapa de Campeón

Tras un disparo de Mac Allister al palo, Lionel Messi levantó un centro desde el costado derecho y apareció el Toro en el segundo palo para marcar el 2-1 en Atlanta.

¡GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ!

La jugada iba por derecha pero esta vez no hubo centro: Messi habilito a Fernández con el pase atrás y el volante insistió con su cuarto tiro al arco del partido, apenas segundos después de que Pickford se lo tapara. Esta vez, no hubo palo ni arquero que lo evitaran. Argentina lo empata y quiere más.

Gordon apareció en el segundo palo para poner el 1-0. Tras una salida rápida de contra, Rogers, entre Tagliafico y Martínez, manda el centro para el derechazo certero de Gordon, que le ganó a Molina y definió solo ante Dibu Martínez.

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Tras un pelota largo del Dibu, el Araña logró meterse al área y exigir al arquero Pickford, que tapó pero dio rebote. Allí, el del Atleti volvió a capturar el balón y sacar un remate que se desvió y terminó en el córner. Avisó la Selección.

Inglaterra recupera la pelota y juega por la derecha, con Rice y James. Mac Allister apoya en la marca a Tagliafico para evitar que lleguen los centros al área de Dibu. Se juega el primero de los tres minutos adicionados.

El arquero inglés golpeó a Giuliano Simeone de manera innecesaria mientras buscaba una pelota para reanudar el juego. A continuación, también le cometieron una falta en el último tercio de la cancha a la Albiceleste, pero el juez dio continuidad.

El equipo europeo juega muy arriba y busca provocar el error de los argentinos, uno que por ahora no llega. A los dos le cuesta generar y es un partido muy cortado, con muchas faltas.

Ya se juega uno de los partidos más calientes del Mundial 2026. Por las semifinales, la Selección Argentina de Lionel Messi se juega el pasaje a su segunda final al hilo al enfrentar a la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham. En la definición ya espera España, que este martes venció 2-0 a Francia y ya está en la gran final.

Después de superar una serie de cruces exigentes, el equipo de Lionel Scaloni vuelve a afrontar una prueba de máxima dificultad. El entrenador mantuvo la base del equipo, aunque realizó algunos ajustes pensando en las características del rival. Durante la conferencia de prensa dejó en claro su filosofía: "El equipo está por delante de cualquier nombre", dejando abierta la puerta a las variantes que considere necesarias.

Argentina saldrá al campo con:

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con Messi como capitán y principal referente, la Albiceleste buscará volver a una final mundialista en un duelo con un enorme peso histórico y futbolístico.

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