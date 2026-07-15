El día que la Selección Argentina estuvo, otra vez, a la altura de las circunstancias

Durante más de una hora el partido no salió como Argentina lo había imaginado. Inglaterra incomodó desde el arranque y encontró el gol de Anthony Gordon cuando la Albiceleste atravesaba su mejor momento. Era un golpe difícil de absorber. No solo por el rival. También por el contexto.

Sin embargo, en ningún momento el equipo perdió la calma.

View this post on Instagram

Scaloni movió el banco, el mediocampo empezó a dominar la pelota y el campeón del mundo encerró a Inglaterra contra su arco. Lo que siguió fue un asedio constante, sostenido más por la convicción que por la desesperación.

Primero apareció Enzo Fernández con un derechazo que volvió a poner de pie a toda la Argentina. Después, cuando el tiempo suplementario parecía inevitable, Lionel Messi encontró un espacio donde nadie más lo veía y levantó un centro perfecto para que Lautaro Martínez firmara el 2-1 más importante del torneo.

No fue casualidad. Fue la consecuencia de un equipo que hace tiempo convirtió la resiliencia en una forma de competir.

Como en México 1986, Argentina e Inglaterra volvieron a protagonizar un partido cargado de simbolismo. El himno, los cánticos, las banderas, la emoción de las tribunas y el peso de una rivalidad que atraviesa generaciones le dieron un clima distinto a una semifinal que, de por sí, ya era enorme.

Pero esta vez no hubo un héroe solitario. Hubo un capitán que asistió dos veces cuando el partido quemaba y hubo un entrenador que volvió a encontrar respuestas desde el banco.

Hubo un mediocampista que apareció con un golazo cuando parecía que el reloj jugaba para el rival. Y hubo un delantero que necesitó apenas un cabezazo para convertir una noche inolvidable en una clasificación histórica.

Cuando el árbitro marcó el final, la escena explicó mucho más que cualquier resultado. Messi quedó inmóvil durante unos segundos, Scaloni caminó hacia él para abrazarlo y, detrás, uno por uno, llegaron todos los futbolistas. No celebraban solo una victoria. Celebraban otro desafío superado por un grupo que parece no cansarse de romper sus propios límites.

Después llegaron los cantos. "Un minuto de silencio..." primero. "El domingo cueste lo que cueste..." después. Porque la clasificación ya era historia y la cabeza empezaba a viajar hacia Nueva Jersey.

El domingo habrá otra final. Del otro lado estará España. El bicampeonato asoma como un objetivo que hace algunos años parecía una utopía y que hoy aparece al alcance de un equipo que ya dejó de jugar solamente para ganar partidos.

Esta Selección juega para quedarse en la memoria. Y después de Atlanta, ya nadie duda de que lo está consiguiendo.

El domingo habrá una nueva final, pero lo que ocurrió en Atlanta ya tiene un lugar asegurado entre las noches inolvidables del fútbol argentino. Porque este equipo volvió a demostrar que nunca deja de creer, incluso cuando el reloj juega en contra. Y eso, más que una victoria, es una identidad.

La Scaloneta está otra vez frente al desafío más grande. Del otro lado estará España. De este lado, un país entero convencido de que mientras haya tiempo, mientras Messi siga guiando y este grupo siga peleando hasta el último segundo, nunca habrá que dar a la Argentina por vencida.