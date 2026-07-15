El Gobierno de San Juan dio el paso definitivo para completar la transformación del Parque de Mayo. A través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, este miércoles se lanzó la licitación pública para la tercera y última etapa del Master Plan, la cual contempla la creación de un moderno paseo gastronómico. La apertura de sobres de la licitación está programada para el próximo 29 de julio.
Parque de Mayo: licitan la etapa final para crear un nuevo paseo gastronómico
Con locales comerciales y mejoras peatonales sobre Libertador, se completará la transformación del pulmón verde. Los feriantes serán reubicados en el Parque Belgrano.