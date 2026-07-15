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Parque de Mayo: licitan la etapa final para crear un nuevo paseo gastronómico

Con locales comerciales y mejoras peatonales sobre Libertador, se completará la transformación del pulmón verde. Los feriantes serán reubicados en el Parque Belgrano.

El Gobierno de San Juan dio el paso definitivo para completar la transformación del Parque de Mayo. A través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, este miércoles se lanzó la licitación pública para la tercera y última etapa del Master Plan, la cual contempla la creación de un moderno paseo gastronómico. La apertura de sobres de la licitación está programada para el próximo 29 de julio.

La obra se financiará íntegramente con fondos provinciales y se ejecutará sobre la Avenida Libertador, en el tramo comprendido entre el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Instituto de Energía Eléctrica. Se trata de un sector que actualmente muestra veredas rotas, falta de iluminación y escasa circulación peatonal.

Cómo será el nuevo sector gastronómico

El proyecto apunta a recuperar 5.533 metros cuadrados de espacio público, con la construcción de más de 1.050 metros cuadrados cubiertos. Los puntos clave de la obra incluyen:

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  • Tres locales comerciales: espacios gastronómicos independientes con capacidad para más de 100 comensales cada uno.

  • Accesibilidad garantizada: se instalarán rampas y pisos podotáctiles, conservando la totalidad de la arboleda existente.

  • Integración urbana: la intervención mejorará la conectividad peatonal y la iluminación entre el Parque, el museo, la Legislatura y el eje cívico-cultural.

Traslado y reorganización de la Feria de las Pulgas

Para dar lugar al nuevo circuito gastronómico, el sector de la Feria de las Pulgas será reorganizado. Los feriantes no perderán su fuente de trabajo, sino que serán trasladados al nuevo Paseo de Artesanos que se construye en el Parque Belgrano, un espacio diseñado específicamente para mejorar sus condiciones laborales y asegurar un flujo constante de público. Este traslado se coordinará de manera conjunta con la Municipalidad de la Capital.

El cierre de un plan integral

Esta obra corona un proceso de renovación del Parque de Mayo iniciado en 2024. La primera etapa ya transformó el sector de los juegos infantiles, mientras que la segunda etapa —actualmente en ejecución— avanza en la recuperación del histórico lago, el trencito y la construcción de nuevos sanitarios, consolidando un gran corredor recreativo y familiar para los sanjuaninos.

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