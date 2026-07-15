Parque de Mayo: licitan la etapa final para crear un nuevo paseo gastronómico

Tres locales comerciales: espacios gastronómicos independientes con capacidad para más de 100 comensales cada uno.

Accesibilidad garantizada: se instalarán rampas y pisos podotáctiles, conservando la totalidad de la arboleda existente.

Integración urbana: la intervención mejorará la conectividad peatonal y la iluminación entre el Parque, el museo, la Legislatura y el eje cívico-cultural.

Traslado y reorganización de la Feria de las Pulgas

Para dar lugar al nuevo circuito gastronómico, el sector de la Feria de las Pulgas será reorganizado. Los feriantes no perderán su fuente de trabajo, sino que serán trasladados al nuevo Paseo de Artesanos que se construye en el Parque Belgrano, un espacio diseñado específicamente para mejorar sus condiciones laborales y asegurar un flujo constante de público. Este traslado se coordinará de manera conjunta con la Municipalidad de la Capital.

El cierre de un plan integral

Esta obra corona un proceso de renovación del Parque de Mayo iniciado en 2024. La primera etapa ya transformó el sector de los juegos infantiles, mientras que la segunda etapa —actualmente en ejecución— avanza en la recuperación del histórico lago, el trencito y la construcción de nuevos sanitarios, consolidando un gran corredor recreativo y familiar para los sanjuaninos.