A qué se dedica Mandinha, la esposa del Dibu Martínez: el negocio que creó hace más de 10 años

En 2014 lanzó Mi Sueños Kids, una empresa dedicada al diseño integral de habitaciones y salas de juego para niños. Desde Londres, donde la familia residió durante varios años por la carrera del Dibu en el fútbol inglés, la marca creció hasta convertirse en un proyecto destacado dentro del rubro, combinando diseño, funcionalidad y seguridad.

A través de su emprendimiento, la esposa del arquero argentino desarrolla proyectos personalizados que incluyen mobiliario, decoración y distintos productos pensados para acompañar las diferentes etapas del crecimiento infantil. Su propuesta apuesta por un estilo de lujo discreto, con espacios elegantes, cómodos y adaptados a las necesidades de cada familia.

Además de liderar su empresa, Mandinha comparte en redes sociales algunos detalles de su trabajo y momentos de su vida familiar junto a Emiliano Martínez y sus hijos. Si bien suele mantenerse alejada de la exposición mediática, su proyecto logró reconocimiento entre quienes buscan crear ambientes únicos y funcionales para los más chicos.

Con más de diez años al frente de Mi Sueños Kids, Mandinha Martínez logró consolidarse como empresaria y diseñadora de interiores con una identidad propia, demostrando que su historia va mucho más allá de ser la esposa de uno de los grandes referentes de la Selección Argentina.