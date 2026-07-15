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A qué se dedica Mandinha, la esposa del Dibu Martínez: el negocio que creó hace más de 10 años

Conocé el lado B de Mandinha Martínez, la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez. Su historia como emprendedora.

La ilusión de ver a la Selección Argentina disputar una nueva final del Mundial mantiene en vilo a millones de hinchas. En ese marco, todo lo relacionado con los jugadores de la Scaloneta despierta un gran interés, no solo por lo que sucede dentro de la cancha, sino también por sus historias personales fuera del fútbol.

Las mujeres que acompañan a los futbolistas también se convirtieron en protagonistas y generan curiosidad entre los fanáticos, que buscan conocer más sobre sus vidas, sus familias y sus profesiones. Una de ellas es Mandinha Martínez, la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, quien mantiene un perfil bajo mientras acompaña al arquero de la Selección Argentina en cada etapa de su carrera.

Al igual que otras parejas de los integrantes de la Scaloneta, Mandinha construyó su propio camino profesional y logró destacarse por su trabajo. La inglesa es emprendedora y diseñadora de interiores, y está al frente de una reconocida firma especializada en la creación de espacios infantiles exclusivos.

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En 2014 lanzó Mi Sueños Kids, una empresa dedicada al diseño integral de habitaciones y salas de juego para niños. Desde Londres, donde la familia residió durante varios años por la carrera del Dibu en el fútbol inglés, la marca creció hasta convertirse en un proyecto destacado dentro del rubro, combinando diseño, funcionalidad y seguridad.

A través de su emprendimiento, la esposa del arquero argentino desarrolla proyectos personalizados que incluyen mobiliario, decoración y distintos productos pensados para acompañar las diferentes etapas del crecimiento infantil. Su propuesta apuesta por un estilo de lujo discreto, con espacios elegantes, cómodos y adaptados a las necesidades de cada familia.

Además de liderar su empresa, Mandinha comparte en redes sociales algunos detalles de su trabajo y momentos de su vida familiar junto a Emiliano Martínez y sus hijos. Si bien suele mantenerse alejada de la exposición mediática, su proyecto logró reconocimiento entre quienes buscan crear ambientes únicos y funcionales para los más chicos.

Con más de diez años al frente de Mi Sueños Kids, Mandinha Martínez logró consolidarse como empresaria y diseñadora de interiores con una identidad propia, demostrando que su historia va mucho más allá de ser la esposa de uno de los grandes referentes de la Selección Argentina.

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