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RCP en la calle: la Policía de San Juan ya salvó a 17 chicos este año

La capacitación en primeros auxilios resultó clave para asistir a bebés y niños en emergencias críticas durante el 2026.

La formación constante de la Policía de San Juan está dando sus frutos más valiosos en la calle: salvar vidas. En lo que va de 2026, la rápida intervención de los efectivos policiales permitió salvar la vida de 17 bebés y niños en situación de emergencia, aplicando técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de vías aéreas antes de la llegada de las ambulancias.

Las intervenciones, registradas entre enero y julio de este año, alcanzaron a menores de entre 2 meses y 3 años de edad, concentrándose la mayor cantidad de maniobras de auxilio en la zona sur del Gran San Juan. Según las estadísticas oficiales, el 60% de los casos se debieron a ahogamientos con leche materna o comida, mientras que el 40% restante fue ocasionado por la ingesta de objetos extraños. Además, durante los meses de marzo, abril y junio, el personal policial tuvo que asistir partos de urgencia.

El desglose de los casos en 2026

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  • Enero: 1 caso

  • Febrero: 3 casos

  • Marzo: 1 caso

  • Abril: 3 casos

  • Mayo: 2 casos

  • Junio: 4 casos (el mes con mayor actividad)

  • Julio: 3 casos (en lo que va del mes)

Un plan de formación que sostiene los resultados

Este impacto directo en la comunidad no es casualidad, sino el resultado de un plan de capacitación continua implementado desde 2024, que ya formó a más de 4.000 funcionarios policiales.

La preparación en primeros auxilios físicos y de salud mental se consolidó como materia obligatoria para agentes y oficiales. El programa incluye a 1.450 efectivos perfeccionados en la Escuela Superior, cerca de 1.000 choferes instruidos por la Escuela de Conductores, y más de 1.600 uniformados que sumaron talleres de primeros auxilios a sus prácticas en la Escuela de Tiro. Con la reciente creación del Plan Anual de Capacitación (PAC) en agosto de 2025, la provincia continúa profesionalizando a sus fuerzas para dar respuesta inmediata cuando el tiempo apremia y hay una vida en juego.

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