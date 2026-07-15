La formación constante de la Policía de San Juan está dando sus frutos más valiosos en la calle: salvar vidas. En lo que va de 2026, la rápida intervención de los efectivos policiales permitió salvar la vida de 17 bebés y niños en situación de emergencia, aplicando técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desobstrucción de vías aéreas antes de la llegada de las ambulancias.
RCP en la calle: la Policía de San Juan ya salvó a 17 chicos este año
La capacitación en primeros auxilios resultó clave para asistir a bebés y niños en emergencias críticas durante el 2026.