RCP en la calle: la Policía de San Juan ya salvó a 17 chicos este año

Las intervenciones, registradas entre enero y julio de este año, alcanzaron a menores de entre 2 meses y 3 años de edad, concentrándose la mayor cantidad de maniobras de auxilio en la zona sur del Gran San Juan. Según las estadísticas oficiales, el 60% de los casos se debieron a ahogamientos con leche materna o comida, mientras que el 40% restante fue ocasionado por la ingesta de objetos extraños. Además, durante los meses de marzo, abril y junio, el personal policial tuvo que asistir partos de urgencia.

El desglose de los casos en 2026