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Polémica tras la clasificación: la bandera que exhibió la Selección quedó bajo la lupa de la FIFA

La histórica clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 sumó un capítulo fuera de la cancha. Medios británicos aseguran que Inglaterra denunciará ante la FIFA la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", mientras el organismo podría analizar una posible sanción.

La épica victoria de Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Ahora, el foco se trasladó fuera de la cancha luego de que los jugadores de la Selección celebraran la clasificación con una bandera que llevaba la leyenda "Las Malvinas son argentinas", una imagen que podría derivar en una investigación de la FIFA.

Según publicó el diario británico The Telegraph, la Federación Inglesa tiene previsto elevar un reporte al máximo organismo del fútbol mundial por considerar que la manifestación incumple las normas que prohíben mensajes de carácter político durante las competiciones oficiales.

La escena ocurrió una vez finalizado el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En medio de los festejos por el triunfo 2-1, la bandera llegó desde una de las tribunas al campo de juego y fue sostenida por futbolistas como Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Cristian Romero, mientras el plantel celebraba junto a los miles de hinchas argentinos.

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Qué dice el reglamento de la FIFA

La FIFA mantiene una postura estricta respecto de las manifestaciones políticas dentro de los estadios.

Tanto el reglamento de la International Football Association Board (IFAB) como el Código Disciplinario de la FIFA prohíben la exhibición de mensajes, símbolos o lemas de carácter político, religioso o personal durante los partidos y en las ceremonias oficiales.

Hasta el momento, el organismo no emitió ningún comunicado sobre lo ocurrido en Atlanta, aunque la publicación de medios británicos anticipa que el episodio podría ser evaluado en los próximos días.

Un antecedente que preocupa

No sería la primera vez que la AFA recibe una sanción por una situación similar. En 2014, la Asociación del Fútbol Argentino fue multada con 20.000 libras esterlinas luego de que el plantel exhibiera una bandera con el mismo mensaje antes de un amistoso frente a Eslovenia disputado en La Plata.

Ese antecedente alimenta la posibilidad de que la FIFA vuelva a intervenir, especialmente porque en esta oportunidad la escena ocurrió durante una competencia oficial organizada por el organismo.

También apuntan a los cantos

De acuerdo con la prensa inglesa, el eventual informe no solo incluiría la bandera exhibida tras el partido. También haría referencia a "La Cuarta Estrella", el canto entonado por los jugadores argentinos en el vestuario después de eliminar a Egipto, cuya letra incluye una referencia a las Islas Malvinas.

Mientras tanto, Argentina piensa en la final

Más allá de la polémica, la Selección ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío.

Después de eliminar a Inglaterra con una remontada inolvidable, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará este domingo a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar el bicampeonato mundial.

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