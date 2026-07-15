Polémica tras la clasificación: la bandera que exhibió la Selección quedó bajo la lupa de la FIFA

Qué dice el reglamento de la FIFA

La FIFA mantiene una postura estricta respecto de las manifestaciones políticas dentro de los estadios.

Tanto el reglamento de la International Football Association Board (IFAB) como el Código Disciplinario de la FIFA prohíben la exhibición de mensajes, símbolos o lemas de carácter político, religioso o personal durante los partidos y en las ceremonias oficiales.

Hasta el momento, el organismo no emitió ningún comunicado sobre lo ocurrido en Atlanta, aunque la publicación de medios británicos anticipa que el episodio podría ser evaluado en los próximos días.

Un antecedente que preocupa

No sería la primera vez que la AFA recibe una sanción por una situación similar. En 2014, la Asociación del Fútbol Argentino fue multada con 20.000 libras esterlinas luego de que el plantel exhibiera una bandera con el mismo mensaje antes de un amistoso frente a Eslovenia disputado en La Plata.

Ese antecedente alimenta la posibilidad de que la FIFA vuelva a intervenir, especialmente porque en esta oportunidad la escena ocurrió durante una competencia oficial organizada por el organismo.

También apuntan a los cantos

De acuerdo con la prensa inglesa, el eventual informe no solo incluiría la bandera exhibida tras el partido. También haría referencia a "La Cuarta Estrella", el canto entonado por los jugadores argentinos en el vestuario después de eliminar a Egipto, cuya letra incluye una referencia a las Islas Malvinas.

Mientras tanto, Argentina piensa en la final

Más allá de la polémica, la Selección ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío.

Después de eliminar a Inglaterra con una remontada inolvidable, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará este domingo a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar el bicampeonato mundial.