"Argentina nunca muere": los diarios del mundo elogiaron la histórica clasificación a la final

La BBC resumió la noche con un título directo: "Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina", mientras que The Guardian escribió que "un doblete en los últimos minutos rompió el corazón de Inglaterra", calificando la eliminación como una de las más crueles de su historia reciente.

The Mirror también hizo foco en el desenlace: "Dos goles en cinco minutos rompen el corazón de los ingleses", mientras que The Independent puso el foco sobre Thomas Tuchel y la presión que ahora afronta el entrenador.

Europa destacó el corazón argentino

En España, Marca habló de una "remontada heroica" y celebró que habrá una "Finalíssima" entre España y Argentina. AS eligió destacar al capitán: "Messi quiere otro Mundial", mientras que Sport fue todavía más contundente: "¡Es inmortal!".

En Italia, Corriere della Sera resumió la actuación con una frase que rápidamente se viralizó: "Argentina nunca muere".

La Gazzetta dello Sport resaltó las dos asistencias de Messi y el gol de Lautaro Martínez a los 92 minutos, mientras que Tuttosport bautizó al delantero como "Toro de oro". En Francia, L'Équipe eligió un título tan breve como elocuente: "Lo volvieron a hacer".

Los principales medios brasileños también elogiaron la reacción albiceleste.

Lance! sostuvo que Argentina "dio vuelta el partido y va en busca de la cuarta estrella", mientras que UOL Esporte destacó que el campeón del mundo "protagonizó otra remontada épica" para meterse nuevamente en la final.

Messi volvió a ser protagonista

Más allá de los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la mayoría de los medios coincidió en señalar a Lionel Messi como el gran conductor de la clasificación.

Mundo Deportivo habló de "la asistencia de Dios", en referencia al centro perfecto que terminó en el cabezazo de Lautaro, mientras que A Bola, de Portugal, afirmó que "el coraje siempre triunfa sobre el miedo" y destacó la confianza inquebrantable de Scaloni en su capitán.

Incluso Bild, de Alemania, describió el desenlace como "pura locura", remarcando que Inglaterra soñaba con la final hasta el minuto 85, cuando Argentina cambió por completo la historia del partido.

La polémica por la bandera de Malvinas

Después de la clasificación también hubo espacio para la controversia. Durante los festejos, los jugadores argentinos exhibieron una bandera en apoyo a la causa Malvinas Argentinas, una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

El diario británico The Sun modificó posteriormente su cobertura y cuestionó ese festejo con un duro titular, reflejando la sensibilidad que sigue despertando el tema cada vez que Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo.

Con la clasificación consumada, el mundo ya pone la mirada en la gran final del domingo. Argentina buscará defender el título frente a España y, a juzgar por las portadas internacionales, llegará otra vez como el equipo que nunca deja de creer.