Dejó a su perro atado, sin agua y se fue a hacer trámites

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "DENUNCIAN A UN "SEÑOR" QUE DEJÓ ATADO A SU PERRO EN MEDIO DEL INTENSO CALOR Y SIN AGUA Vecinos de Capital denuncian a un hombre que, sin ninguna consideración, dejó a su perro atado bajo el implacable calor sin agua mientras realizaba trámites. -Este acto refleja una preocupante falta de empatía hacia los animales. - El calor extremo puede ser mortal para las mascotas. -Cuidarlos y protegerlos es una responsabilidad que no podemos ignorar. Si presencias un caso de maltrato animal, no dudes en denunciarlo. Los animales dependen de nosotros para su bienestar. #MaltratoAnimal #CuidadoResponsable #DerechosDeLosAnimales #NoAlAbandono"

View this post on Instagram A post shared by Canal 8 San Juan (@canal8sanjuan)