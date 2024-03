Declaró el párroco de Valle Fértil: "Nunca fui citado por el Arzobispado"

Durante la jornada del martes 26 de marzo fue el turno de quien era el párroco de Valle Fértil al momento del presunto abuso sexual contra un adolescente de 15 años. Según declaró el sacerdote, el Arzobispado jamás lo llamó para que cuente cómo era la relación con el acusado.

“Sé que fue denunciado por abuso. Pero lo que conozco es solo de oídos. Y en la primera denuncia a los pocos días me encontré con un párroco que había recibido una denuncia, pero no me llamaron desde el Arzobispado”, dijo el Alejandro Rodríguez.