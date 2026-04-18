De vendedor ambulante a compartir micrófono con Ulises Bueno

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El encuentro no quedó solo en una foto. Hubo charla, reconocimiento y el momento central: ambos cantaron juntos. Para el joven, fue la concreción de un proceso que comenzó de forma casual y terminó con validación directa de su referente. “Cantar con él fue algo que jamás voy a olvidar”, expresó.

Pero la presencia de Ulises Bueno en la provincia dejó otra escena que también marcó su paso. En la previa del recital, el cantante se acercó al Club Lanteri, donde participó de un partido de básquet con el equipo local. En un clima distendido, pidió ingresar a la cancha, lanzó al aro y compartió varios minutos con jugadores y socios.

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El gesto no pasó desapercibido. La dirigencia del club le entregó una camiseta personalizada como recuerdo. Fue una postal distinta: lejos del escenario, en contacto directo con el entorno barrial y deportivo.

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Ese recorrido previo terminó de configurar una estadía que combinó cercanía y espontaneidad. Ya por la noche, en la Sala del Sol, Ulises volvió a su eje musical, pero sumó a su show una historia que terminó siendo una de las más comentadas: la de César, el joven que pasó de cantar en la calle a compartir micrófono con su ídolo.

San Juan fue, durante esas horas, el escenario de algo más que un recital. Fue el punto de encuentro entre redes sociales, oportunidad y territorio. Entre la música y el barrio. Entre un artista consolidado y un talento emergente que encontró su momento.