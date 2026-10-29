De "sos un aborto para el deporte" a perseguir el sueño del Ironman full

Desde que se propuso competir seriamente en 2024, completó tres pruebas Ironman 70.3, una distancia que combina 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie. Ahora irá por el doble de recorrido en dos de las disciplinas y por un maratón completo a pie, en una competencia que pondrá a prueba su preparación física y mental.

Para llegar a la largada, debió adaptar sus rutinas a una carga de entrenamiento exigente, con semanas de entre 10 y 40 kilómetros de carrera a pie, fondos de ciclismo de entre 120 y 180 kilómetros durante los fines de semana y sesiones de natación de entre 1,5 y 4 kilómetros.

El clima también fue un obstáculo durante esta etapa de preparación. “Fue un entrenamiento muy raro. Estoy acostumbrado a entrenar en verano y en invierno se me complica; el frío no me ayudó mucho a llevar un entrenamiento constante, y el agua del dique está muy fría, lo que también juega un papel en contra”, contó.

En los días más difíciles, el acompañamiento de su entorno fue importante para sostener el ritmo. “Estuve siempre acompañado y eso ayudó en los días difíciles donde el entreno se hacía cuesta arriba”, valoró.

Para Luis, el debut en la distancia completa representa una meta que comenzó a imaginar después de correr su primer 70.3. “Es mi debut en un Ironman full y mi objetivo es llegar y poder disfrutar de una carrera de más de 12 horas. Desde que corrí mi primer 70.3 quise correr un full, y hacerlo en San Juan es un sueño, porque nunca pensé correrlo acá. Si viajás afuera no conocés el circuito y la gente no está”, expresó.

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La preparación también implicó organizar los entrenamientos alrededor del trabajo y afrontar los costos económicos de una competencia de estas características. La inscripción, la alimentación y el equipamiento forman parte de una inversión que se construye con el tiempo, al igual que las horas dedicadas a nadar, pedalear y correr. “Sigue siendo un desafío personal porque no compito contra otra persona, sino contra mí mismo, contra el agua, el viento y el sol”, explicó.

Este domingo, Luis buscará completar los 226 kilómetros del recorrido. Desde sanjuan8.com y Canal 8, sus compañeros acompañan este desafío que refleja años de esfuerzo, constancia y una meta que alguna vez pareció lejana.

¡Vamos, Luis!

Con cariño, Marce y tus compañeros de sanjuan8.com y Canal 8.