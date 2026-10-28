El médico con esclerosis múltiple que desafió su destino y correrá el Ironman

Su historia dio un giro determinante cuando aún era estudiante universitario y cursaba las últimas materias de la carrera. Tras comenzar con adormecimiento en las piernas y haber terminado justo de cursar Neurología, sospechó de inmediato que los síntomas coincidían con los de una patología compleja. "Le consulto a mi profesor, me revisa y me pregunta qué pensaba; le dije lo que creía y efectivamente era eso", recordó. Ante la confirmación de su propio docente, viajó rápidamente a Buenos Aires para atenderse en el Instituto Fleni, un centro especializado donde el pronóstico inicial resultó sumamente complejo: "El pronóstico era feo y yo mismo me había puesto la sentencia de muerte, fue duro pelear con eso".

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A pesar del fuerte impacto emocional, Peñaloza se recibió, hizo la residencia y decidió dar la batalla refugiándose en la actividad física, recomendada como parte del tratamiento. "Empecé en el deporte como rehabilitación. Vi la película 100 metros y me sentí representado, y ahí cada vez me sentía mejor. Encontré mi cable a tierra y me metí de lleno", explicó. Con los años fue incrementando las distancias hasta que la llegada del Ironman a la provincia fue la chispa definitiva: "Cuando apareció el 5150 dije 'esto es la cuota que necesitaba' y me inscribí".