Tras completar una larga guardia de 24 horas en el Hospital Marcial Quiroga, el médico cardiólogo Alejandro Peñaloza (41) habló con sanjuan8.com. Entre el cansancio de la jornada y la emoción a flor de piel por estar a punto de cumplir su gran sueño, repasó la historia de superación que lo llevará este viernes 30 de octubre a la línea de largada del triatlón Ironman 5150.
El médico con esclerosis múltiple que desafió su destino y correrá el Ironman
Alejandro Peñaloza (41) trabaja en el Hospital Marcial Quiroga y encontró en el deporte la mejor rehabilitación. Este 30 de octubre afrontará uno de los desafíos atléticos más importantes de su vida.