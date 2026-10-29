Colombianos agotaron las primeras entradas para la final de Boca

Se estima que la gran mayoría de los colombianos que adquirieron su localidad apoyen a Boca, debido a que viven una gran cantidad de hinchas del "Xeneize" en el país cafetero.

El Metropolitano de Barranquilla cuenta con capacidad para 65 mil espectadores y se especula que el elenco argentino y el brasileño se repartan las parcialidades en partes iguales.

Cómo sigue la venta de entradas para la final de la Sudamericana

La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana se reanudará este jueves 30 de octubre a las 14:00 (hora argentina), cuando salgan los tickets para la categoría 2.

El precio será de 180 dólares por entrada y estarán abiertos al público general. Quienes los obtengan se ubicarán en la tribuna oriental del estadio.

La última ventana de venta todavía no tiene fecha confirmada. Serán populares exclusivas para los hinchas de uno y otro equipo (se estima que podrían reservarse solo a los socios).

Tanto Boca como Atlético Mineiro dispondrán de 12 mil entradas populares cada uno a un valor de 90 dólares.