De un asado al Ironman: la historia de Luis y su tercer gran desafío

“Este Ironman lo encaro con más tranquilidad, me siento más relajado”, contó. La experiencia acumulada, el conocimiento del propio cuerpo y el camino recorrido le permiten hoy vivir la competencia desde otro lugar.

Detrás de cada llegada hay una historia que no se ve. Su rutina no deja margen para la improvisación: entrena todos los días. Dedica al menos dos horas diarias al deporte, con un esquema que combina natación, trote y ciclismo. Nada 1.500 metros, tres veces por semana; corre cerca de 10 kilómetros diarios y suma entrenamientos de ciclismo que alcanzan los 40 kilómetros, especialmente los fines de semana.

La disciplina también se traslada a su estilo de vida: no consume alcohol ni fuma. Todo está enfocado en un objetivo.

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Sin embargo, no todo fue lineal. Una lesión lo obligó a frenar y lo alejó momentáneamente de las pistas. Pero en noviembre decidió volver a empezar, con más fuerza. “Lo más difícil es prepararlo, entrenarlo… y muchas veces romper la inercia de salir de casa, cuando hace frío, calor o simplemente querés quedarte viendo una serie”, reconoce.

Pero hay otro obstáculo que no siempre se ve: el económico. “Los costos también son lo que más cuesta”, admitió. Solo la inscripción ronda los 500 dólares. A eso se suma el equipamiento: una bicicleta que puede superar los 2.000 dólares, hidratación cercana a los 100 dólares, el traje unos 200 dólares y zapatillas que rondan los 300.

Y ahí aparece una de las claves: la constancia.

Para Luis, el Ironman no es solo una competencia. Es un proceso. “Lo mejor es concretarlo, la superación personal. Empecé con objetivos cortos y fui avanzando”, cuenta. Pero también hay algo más: el compañerismo, el compartir con otros y el apoyo que se vuelve fundamental.

En ese camino, su familia, amigos y su entorno laboral en sanjuan8.com ocupan un lugar central. “Me siento muy acompañado”, asegura.

Hay momentos que quedan grabados. Como ese apoyo inesperado de personas desconocidas durante la carrera. “Es algo único. Me ha pasado de competir fuera de la provincia y no sentirlo de la misma manera”, dice.

Cada llegada, entonces, tiene un destinatario claro: “Es para mí, pero también para mi familia, que es la que me acompaña siempre”.

El próximo domingo 29 de marzo, San Juan volverá a ser sede del IRONMAN 70.3, una competencia que reúne a atletas de todo el país y del mundo. La prueba combina tres disciplinas: 1,9 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra, 90 kilómetros de ciclismo en ruta y 21 kilómetros de pedestrismo.

Un desafío físico extremo, pero también mental.

Y ahí estará Luis. No solo buscando mejorar su tiempo. Sino reafirmando algo mucho más profundo: que los límites, muchas veces, están para correrse.