UDAP, UDA y AMET adhieren a la jornada nacional de duelo y reclamo docente

Por su parte, UDA y AMET también se plegaron al cese de actividades y reclamaron el esclarecimiento de lo ocurrido. Los gremios expresaron sus condolencias a los familiares de Godoy y convocaron a la docencia a participar de la jornada de protesta.

La medida impulsada por CTERA contempla un día de duelo, movilizaciones y distintas acciones en todo el país para visibilizar el caso y exigir respuestas sobre las circunstancias de la muerte de la docente.

En San Juan, la adhesión de las tres organizaciones se suma al reclamo nacional de la comunidad educativa, que pide verdad y justicia por Godoy.