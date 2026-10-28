Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado para este jueves 29 de octubre por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
UDAP, UDA y AMET adhieren a la jornada nacional de duelo y reclamo docente
UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional de este jueves 29 de octubre, convocado tras la muerte de Nancy Estela Godoy, docente de Corrientes. Los gremios reclaman el esclarecimiento del caso y justicia.