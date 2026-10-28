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UDAP, UDA y AMET adhieren a la jornada nacional de duelo y reclamo docente

UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional de este jueves 29 de octubre, convocado tras la muerte de Nancy Estela Godoy, docente de Corrientes. Los gremios reclaman el esclarecimiento del caso y justicia.

Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado para este jueves 29 de octubre por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida se realizará en reclamo de justicia por Nancy Estela Godoy, una docente correntina hallada sin vida.

UDAP comunicó su adhesión bajo la consigna “Por Nancy, por la verdad y la justicia” y expresó su acompañamiento a la comunidad educativa de Corrientes. “La educación pública también está de luto”, manifestó el sindicato sanjuanino.

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Por su parte, UDA y AMET también se plegaron al cese de actividades y reclamaron el esclarecimiento de lo ocurrido. Los gremios expresaron sus condolencias a los familiares de Godoy y convocaron a la docencia a participar de la jornada de protesta.

La medida impulsada por CTERA contempla un día de duelo, movilizaciones y distintas acciones en todo el país para visibilizar el caso y exigir respuestas sobre las circunstancias de la muerte de la docente.

En San Juan, la adhesión de las tres organizaciones se suma al reclamo nacional de la comunidad educativa, que pide verdad y justicia por Godoy.

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