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Inauguraron la Expo IRONMAN en el Teatro del Bicentenario con entrada gratuita

El espacio funcionará de 11 a 21 horas con stands de tecnología deportiva, turismo, gastronomía y shows en vivo. La competencia se desarrollará este fin de semana con las modalidades 51.50 y Full en el Dique Punta Negra.

En el marco de la semana IRONMAN en San Juan, este miércoles 28 de octubre a las 17:30 se llevó a cabo la inauguración oficial de la Expo IRONMAN. El centro de exposición y negocios, montado en el estacionamiento derecho del Teatro del Bicentenario, permanecerá abierto al público de 11:00 a 21:00 con entrada libre y gratuita.

El espacio reúne una variada propuesta que incluye stands de alimentación saludable, indumentaria, tecnología y herramientas deportivas, además de alternativas vinculadas al turismo, la gastronomía y la artesanía. La expo cuenta también con un sector de puestos de comida, patio cervecero y un cronograma de música en vivo. Tras la presentación inicial de Ana Laura Paroldi, la agenda musical continuará este jueves a las 20:45 con la actuación de ‘La Vip de Nápoles’; el viernes 30 desde las 18:30 se realizará un sunset especial para los triatletas del 51.50 con la participación de Victoria Más y Freda Nurkai; y el sábado 31 a las 20:45 se presentará Sebastián Garay.

Autoridades presentes y apertura oficial

El acto inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar; el secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el secretario administrativo financiero del ministerio, Facundo López; los subsecretarios de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, de Deporte Federado, Martín Riveros, y de Deporte Social, Mauricio Lara; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; y el socio gerente de IRONMAN Argentina, Rubén Sciutto.

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Previo al tradicional corte de cintas, el vicario parroquial Martín Nacusi —conocido además por ser el creador del Movimiento Trekking y Palabra— realizó la bendición del predio y del evento deportivo. A continuación, las autoridades recorrieron cada uno de los stands para interiorizarse sobre las ofertas y atractivos exhibidos.

Cronograma de las competencias

IRONMAN, considerada una de las competencias de triatlón (natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y pedestrismo) más exigentes y convocantes del mundo, disputará dos pruebas principales durante este fin de semana:

  • Modalidad 51.50: Viernes 30 de octubre a partir de las 10:00.

  • Modalidad Full: Domingo 1 de noviembre desde las 09:00.

Ambas pruebas tendrán su punto de largada en el embarcadero del Dique Punta Negra y finalizarán en la Plaza Bicentenario.

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