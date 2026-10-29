Inauguraron la Expo IRONMAN en el Teatro del Bicentenario con entrada gratuita

El espacio reúne una variada propuesta que incluye stands de alimentación saludable, indumentaria, tecnología y herramientas deportivas, además de alternativas vinculadas al turismo, la gastronomía y la artesanía. La expo cuenta también con un sector de puestos de comida, patio cervecero y un cronograma de música en vivo. Tras la presentación inicial de Ana Laura Paroldi, la agenda musical continuará este jueves a las 20:45 con la actuación de ‘La Vip de Nápoles’; el viernes 30 desde las 18:30 se realizará un sunset especial para los triatletas del 51.50 con la participación de Victoria Más y Freda Nurkai; y el sábado 31 a las 20:45 se presentará Sebastián Garay.

Autoridades presentes y apertura oficial

El acto inaugural contó con la presencia de destacadas autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar; el secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el secretario administrativo financiero del ministerio, Facundo López; los subsecretarios de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, de Deporte Federado, Martín Riveros, y de Deporte Social, Mauricio Lara; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; y el socio gerente de IRONMAN Argentina, Rubén Sciutto.