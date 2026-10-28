Cómo será el tránsito vehicular durante el IRONMAN este finde

Hasta las 9 se podrá ingresar al dique Punta Negra.

En la diagonal del RIM22, Marquesado, el tránsito vehicular será controlado por efectivos de la Policía dando prioridad al transporte público, desde las 11.30 a las 12.

Calle Nuche desde el Parque Rivadavia hasta calle Ángel de Rojas, se limitará la circulación vehicular desde las 10.30 a 12.30.

Sábado 31 de octubre

En el tramo de calle España desde Av. Libertador a Ignacio de La Roza, la circulación vehicular será restringida desde las 10 a 13.

Domingo 1 de noviembre

La rotonda de calle Las Moras tendrá circulación vehicular restringida desde las 8.

La Ruta 60, que va a Ullum, tendrá restricción de tránsito desde las 8. Se recomienda circular por Avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda.

La avenida Costanera, en Chimbas, tendrá restringido el tránsito vehicular desde las 8 hasta las 17,30. Al igual que calle Centenario desde calle Salta a hasta Ruta 40 Norte.

Para llegar a Albardón, se podrá circular por un carril y la colectora de Ruta 40 Norte.

El anillo externo de la Circunvalación, desde Tucumán a salida de calle Urquiza, tendrá restricción vehicular desde las 12 a las 19.

Por el Conector Sur, sector Este, se podrá circular hasta las 14. Desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum, se restringirá el tránsito desde las 12 hasta las 18.

Cabe destacar que los cruces del conector serán coordinados por efectivos policiales.

La Avenida Libertador desde calle Urquiza a calle Sarmiento, tendrá restricción vehicular desde las 14.

En Ruta 40 Sur desde Calle 11 estará Gendarmería derivando el tránsito por calle Alfonso XIII y por Mendoza.

A la zona aledaña al Parque de Mayo (Las Heras, España, 25 de Mayo, Cortínez), únicamente con acceso solo peatonal desde las 15.