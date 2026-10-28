El Ministerio de Educación de San Juan informó que las clases se desarrollarán con normalidad este jueves 29 de octubre en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en medio del paro nacional convocado por CTERA y al que adhirieron los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.
Educación confirmó que las clases serán normales pese al paro docente nacional
Educación informó que este jueves 29 de octubre habrá clases con normalidad en todos los niveles y modalidades de San Juan. También expresó sus condolencias por la muerte de Nancy Godoy, docente de Corrientes.