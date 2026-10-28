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Educación confirmó que las clases serán normales pese al paro docente nacional

Educación informó que este jueves 29 de octubre habrá clases con normalidad en todos los niveles y modalidades de San Juan. También expresó sus condolencias por la muerte de Nancy Godoy, docente de Corrientes.

El Ministerio de Educación de San Juan informó que las clases se desarrollarán con normalidad este jueves 29 de octubre en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en medio del paro nacional convocado por CTERA y al que adhirieron los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

A través de un comunicado oficial, la cartera educativa confirmó el funcionamiento habitual de las actividades escolares y se refirió a la muerte de Nancy Godoy, docente de la provincia de Corrientes, que motivó la convocatoria sindical a una jornada nacional de duelo y reclamo.

“El Ministerio de Educación informa que las clases se desarrollarán con normalidad en la provincia de San Juan durante la jornada del jueves 29 de octubre, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”, señala el texto difundido por el organismo.

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En el mismo comunicado, las autoridades expresaron su pesar por el fallecimiento de la docente y enviaron sus condolencias a sus familiares, colegas y a toda la comunidad educativa ante la pérdida.

El paro docente y las posiciones en San Juan

La comunicación del Ministerio se conoció después de que UDAP confirmara su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). UDA y AMET también anunciaron que se plegarán a la medida.

La jornada fue impulsada bajo la consigna “Por Nancy, por la verdad y la justicia”, con el objetivo de reclamar el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Godoy.

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