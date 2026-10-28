Educación confirmó que las clases serán normales pese al paro docente nacional

En el mismo comunicado, las autoridades expresaron su pesar por el fallecimiento de la docente y enviaron sus condolencias a sus familiares, colegas y a toda la comunidad educativa ante la pérdida.

El paro docente y las posiciones en San Juan

La comunicación del Ministerio se conoció después de que UDAP confirmara su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). UDA y AMET también anunciaron que se plegarán a la medida.

La jornada fue impulsada bajo la consigna “Por Nancy, por la verdad y la justicia”, con el objetivo de reclamar el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Godoy.