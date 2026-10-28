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Una sanjuanina está entre las víctimas fatales del choque de trenes en España

Ana Martina Conte Grand murió en el choque de trenes ocurrido en Toledo. Viajaba con su hermano, quien sobrevivió y fue trasladado a un hospital. El accidente dejó al menos 68 víctimas fatales.

Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años, murió este miércoles en el choque de trenes ocurrido en Toledo, España. La mujer residía en Andalucía y viajaba junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al siniestro y fue trasladado al Hospital de Toledo.

La identificación de la argentina fue confirmada por las autoridades que investigan el accidente ferroviario. Según trascendió, viajaba en el coche 7 de una de las formaciones de alta velocidad involucradas en la colisión.

Conte Grand había desarrollado parte de su actividad profesional en San Juan. Hasta febrero de 2025 atendía pacientes en la provincia, donde también trabaja su hermano, que al igual que ella es podólogo. Luego se radicó en Andalucía, España.

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La noticia golpeó a una familia sanjuanina vinculada a la actividad profesional y educativa de la provincia. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico, mientras que su madre, Claudia, es docente jubilada. .

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles y dejó decenas de víctimas fatales. Mientras avanzan las tareas de identificación y asistencia a los afectados, las autoridades españolas investigan las circunstancias que provocaron el choque entre las formaciones.

En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002. El hombre viajaba en el coche 8 del tren siniestrado y realizaba habitualmente ese trayecto desde Madrid por motivos laborales.

Su familia difundió un pedido de información para conocer su paradero, mientras siguen las tareas de identificación de las personas afectadas por la tragedia.

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