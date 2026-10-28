Una sanjuanina está entre las víctimas fatales del choque de trenes en España

La noticia golpeó a una familia sanjuanina vinculada a la actividad profesional y educativa de la provincia. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico, mientras que su madre, Claudia, es docente jubilada. .

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles y dejó decenas de víctimas fatales. Mientras avanzan las tareas de identificación y asistencia a los afectados, las autoridades españolas investigan las circunstancias que provocaron el choque entre las formaciones.

En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002. El hombre viajaba en el coche 8 del tren siniestrado y realizaba habitualmente ese trayecto desde Madrid por motivos laborales.

Su familia difundió un pedido de información para conocer su paradero, mientras siguen las tareas de identificación de las personas afectadas por la tragedia.