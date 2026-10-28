Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años, murió este miércoles en el choque de trenes ocurrido en Toledo, España. La mujer residía en Andalucía y viajaba junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al siniestro y fue trasladado al Hospital de Toledo.
Una sanjuanina está entre las víctimas fatales del choque de trenes en España
Ana Martina Conte Grand murió en el choque de trenes ocurrido en Toledo. Viajaba con su hermano, quien sobrevivió y fue trasladado a un hospital. El accidente dejó al menos 68 víctimas fatales.