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Señales de alarma frente a un ACV

Ante la aparición de cualquiera de estas señales, incluso si desaparecen al poco tiempo, se debe llamar de inmediato al 107 o al 911 para solicitar asistencia médica.

Un accidente cerebrovascular se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el cerebro, ya sea por la obstrucción de un vaso sanguíneo o por una hemorragia.

El tiempo es un factor determinante frente a un ACV. La interrupción del flujo sanguíneo puede provocar la pérdida de millones de neuronas en pocos minutos. Por este motivo, reconocer los síntomas y buscar atención médica sin demoras puede salvar vidas y disminuir el riesgo de discapacidades permanentes.

Señales de alarma

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- Desviación de la boca o asimetría facial.

- Pérdida repentina de fuerza en un brazo o una pierna.

- Dificultad para hablar o comprender.

- Pérdida repentina de visión.

- Dificultad súbita para caminar, mareos intensos o pérdida del equilibrio.

Ante la aparición de cualquiera de estas señales, incluso si desaparecen al poco tiempo, se debe llamar de inmediato al 107 o al 911 para solicitar asistencia médica.

Prevención y cuidado de la salud

La prevención del ACV requiere adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Controlar la presión arterial y los niveles de colesterol
  • Evitar el sedentarismo
  • Realizar actividad física de manera regular
  • No fumar
  • Mantener bajo control la diabetes y el síndrome metabólico.

La prevención y el acceso oportuno a los servicios de salud son herramientas fundamentales para reducir las consecuencias de esta enfermedad.

Rehabilitación y atención integral

Para las personas que han sufrido un ACV y presentan secuelas, la rehabilitación constituye una instancia importante para favorecer la recuperación y mejorar la calidad de vida.

En San Juan los Centros de Referencia son los siguientes:

  • Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en calle Tierra del Fuego, Barrio Obrero Rawson, departamento Rawson
  • Hospital Dr. Guillermo Rawson, en su edificio central de Gral. Paz 998 Este, Capital
  • Hospital Dr. Marcial Quiroga, situado en avenida Libertador General San Martín 5401 Oeste, Rivadavia.

Quienes necesiten acceder a estos servicios pueden acercarse al centro de salud más cercano para recibir orientación y gestionar la atención correspondiente, de acuerdo con la evaluación y derivación médica.

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