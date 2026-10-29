Señales de alarma frente a un ACV

- Desviación de la boca o asimetría facial.
- Pérdida repentina de fuerza en un brazo o una pierna.
- Dificultad para hablar o comprender.
- Pérdida repentina de visión.
- Dificultad súbita para caminar, mareos intensos o pérdida del equilibrio.
Ante la aparición de cualquiera de estas señales, incluso si desaparecen al poco tiempo, se debe llamar de inmediato al 107 o al 911 para solicitar asistencia médica.
Prevención y cuidado de la salud
La prevención del ACV requiere adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Controlar la presión arterial y los niveles de colesterol
- Evitar el sedentarismo
- Realizar actividad física de manera regular
- No fumar
- Mantener bajo control la diabetes y el síndrome metabólico.
La prevención y el acceso oportuno a los servicios de salud son herramientas fundamentales para reducir las consecuencias de esta enfermedad.
Rehabilitación y atención integral
Para las personas que han sufrido un ACV y presentan secuelas, la rehabilitación constituye una instancia importante para favorecer la recuperación y mejorar la calidad de vida.
En San Juan los Centros de Referencia son los siguientes:
- Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en calle Tierra del Fuego, Barrio Obrero Rawson, departamento Rawson
- Hospital Dr. Guillermo Rawson, en su edificio central de Gral. Paz 998 Este, Capital
- Hospital Dr. Marcial Quiroga, situado en avenida Libertador General San Martín 5401 Oeste, Rivadavia.
Quienes necesiten acceder a estos servicios pueden acercarse al centro de salud más cercano para recibir orientación y gestionar la atención correspondiente, de acuerdo con la evaluación y derivación médica.