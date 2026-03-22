De "remisera de pandemia" a referente: Maggie, la mujer que mueve el turismo en Iglesia

En el mundo del turismo, hay piezas que no se ven pero que son esenciales para que todo funcione. Una de ellas es Maggie Durán, una iglesiana de pura cepa que, tras quedarse sin trabajo durante la pandemia, decidió "lanzarse a la ruta" sin saber que estaba fundando su propio destino. Hoy, su servicio de traslados es uno de los pilares de la Ruta Turística Mujeres de Montaña, inaugurada el miércoles pasado en la ex Estación San Martín.
La historia de Maggie como remisera nació de la urgencia y la solidaridad. "Esto nació en pandemia; la gente viajaba de Veladero o los encontraban en el departamento y no había en qué trasladarlos", recuerda. Ante el desafío de un primer viaje al aeropuerto, Maggie no dudó: compró un nylon en una ferretería, lo instaló de forma casera para separar los asientos y salió a la ruta con alcohol en gel y barbijo.
Lo que empezó como una solución de emergencia se transformó en un servicio profesional. Hoy, Maggie realiza viajes especiales a los aeropuertos de San Juan y Mendoza, además de traslados a La Rioja y movimientos internos para personal de empresas y turistas que llegan por temporada a las playas del departamento.
Para Maggie, el secreto de su permanencia es la confianza. "Trato de ser responsable, respetar los tiempos y, sobre todo, escuchar", afirma. En sus viajes largos, la personalización es total: desde la elección de la música hasta el silencio respetuoso, todo está diseñado para que el pasajero se sienta seguro en la inmensidad de la montaña.
Maggie es una de las 12 emprendedoras que integran este nuevo corredor turístico en Iglesia, nacido tras tres años de capacitación en el programa Mujeres en Red de la empresa Vicuña.
La ruta, que conecta Tudcum, Colola, Bella Vista y Las Flores, estrena este fin de semana largo un Pasaporte exclusivo. Esta herramienta permite a los turistas sumar sellos con cada consumo en los locales adheridos (alojamientos, gastronomía y artesanías) para obtener beneficios:
4 sellos: 10% de descuento.
8 sellos: 15% de descuento.
12 sellos: Un regalo especial de recuerdo.
Lo innovador de este pasaporte es que es transferible: si un turista no llega a completar los sellos, puede cedérselo a otro para que continúe el circuito, fomentando la rotación de visitas en el departamento.
Para contactar a Maggie o conocer al resto de las emprendedoras, el grupo ha implementado un sistema de códigos QR que centraliza toda la información, facilitando que el boca a boca que inició en la pandemia hoy sea una red profesional que muestra la verdadera esencia de Iglesia.