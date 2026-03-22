De "remisera de pandemia" a referente: Maggie, la mujer que mueve el turismo en Iglesia

Para Maggie, el secreto de su permanencia es la confianza. "Trato de ser responsable, respetar los tiempos y, sobre todo, escuchar", afirma. En sus viajes largos, la personalización es total: desde la elección de la música hasta el silencio respetuoso, todo está diseñado para que el pasajero se sienta seguro en la inmensidad de la montaña.

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El Pasaporte de las Mujeres de Montaña

Maggie es una de las 12 emprendedoras que integran este nuevo corredor turístico en Iglesia, nacido tras tres años de capacitación en el programa Mujeres en Red de la empresa Vicuña.

La ruta, que conecta Tudcum, Colola, Bella Vista y Las Flores, estrena este fin de semana largo un Pasaporte exclusivo. Esta herramienta permite a los turistas sumar sellos con cada consumo en los locales adheridos (alojamientos, gastronomía y artesanías) para obtener beneficios:

4 sellos: 10% de descuento.

8 sellos: 15% de descuento.

12 sellos: Un regalo especial de recuerdo.

Lo innovador de este pasaporte es que es transferible: si un turista no llega a completar los sellos, puede cedérselo a otro para que continúe el circuito, fomentando la rotación de visitas en el departamento.

Para contactar a Maggie o conocer al resto de las emprendedoras, el grupo ha implementado un sistema de códigos QR que centraliza toda la información, facilitando que el boca a boca que inició en la pandemia hoy sea una red profesional que muestra la verdadera esencia de Iglesia.