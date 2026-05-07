Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros participan en la Expo San Juan Minera

En este marco, Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen están presentes en diferentes instancias de networking, charlas y espacios de intercambio junto a referentes del sector, donde se abordan los principales desafíos y oportunidades que atraviesa la minería en la Argentina.

La minería se consolida como uno de los motores del crecimiento productivo del país, y este evento reúne a los protagonistas que están definiendo el rumbo de la industria. La exposición ofrece un ámbito privilegiado para conectar con líderes del sector, detectar oportunidades de negocio y conocer las tendencias que marcarán el futuro de la actividad.

El evento cuenta con la participación de empresas mineras, compañías patrocinantes, expositores y autoridades, y simboliza el vínculo entre la industria minera y los mercados de capitales internacionales.

Compromiso con el desarrollo del ecosistema minero

Con una agenda orientada a fortalecer el ecosistema minero, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen brinda soluciones financieras diseñadas específicamente para los distintos actores de la cadena de valor minera, desde empresas proveedoras hasta grandes proyectos, con herramientas como financiamiento, leasing, comercio exterior y estructuración de operaciones vinculadas al mercado de capitales.

Esta propuesta integral se apoya en la experiencia de Banco San Juan como entidad financiera de referencia en la provincia y en el sector minero, con una trayectoria de trabajo junto a empresas, proveedores, cámaras afines, comunidades y gobiernos para impulsar el desarrollo productivo regional.

Asimismo, en línea con el posicionamiento de San Juan en el escenario global de inversiones, el banco acompañará el evento de apertura de mercados del TMX Group (Bolsa de Toronto), fortaleciendo su vinculación con instituciones financieras y mercados internacionales.

Una acción educativa para las comunidades

En paralelo, la Fundación Banco San Juan desarrollará una actividad educativa destinada a alumnos que cursen el último año en la escuela secundaria en comunidades cercanas a proyectos mineros de la provincia.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes al conocimiento del sector, promover el aprendizaje y generar espacios de diálogo sobre las oportunidades que la minería ofrece para el desarrollo local. En ese marco, los estudiantes visitarán el stand del banco y el de empresas y proveedores mineros de la región, donde participarán de charlas y presentaciones especialmente pensadas para conocer de cerca la actividad.

De esta manera, la presencia de Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen en la Expo Internacional San Juan Minera 2026 reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento sostenible del sector, promover el desarrollo regional y fortalecer el vínculo entre la industria, el financiamiento y las comunidades.