Santilli se pronunció sobre la Ruta 153, el camino estratégico entre Los Berros y Calingasta

Actualmente, el tramo conocido como camino Barreal–Los Berros solo puede ser transitado por camionetas 4x4. Las pendientes pronunciadas, las condiciones precarias y la falta de infraestructura convierten el recorrido en una travesía compleja, incluso para quienes conocen la zona.

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Sin embargo, detrás de esa huella polvorienta aparece una oportunidad enorme. Desde el sector aseguran que una conexión en condiciones permitiría reducir cerca de 60 kilómetros en los trayectos hacia Chile, algo clave para las empresas caleras sanjuaninas, que hoy exportan alrededor del 30% de su producción al país vecino.

La ecuación es simple: menos kilómetros significan menos combustible, menos tiempo y menos costos logísticos. Según estimaciones del sector, el ahorro podría rondar el 17%, un número que toma relevancia en una actividad donde cada costo impacta directamente sobre la competitividad.

Pero el beneficio no quedaría solo para la cal. La futura conexión también aparece como estratégica para los proyectos de cobre del sur cordillerano, una zona donde las empresas mineras ya comenzaron a mover inversiones y expectativas de desarrollo a gran escala.

El anuncio se produjo durante la visita oficial a la planta Caleras San Juan S.A., donde además estuvieron presentes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Aunque todavía no hay fechas ni detalles técnicos confirmados, el mensaje político fue claro: la Ruta 153 volvió a meterse en la agenda nacional y, esta vez, con la minería empujando fuerte desde atrás.