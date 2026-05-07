"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > actividades

La Expo San Juan Minera retoma sus actividades tras el reacondicionamiento

En este marco, la organización resolvió que la exposición comercial de este jueves 7 de mayo comenzará oficialmente a las 16 horas y se extenderá hasta las 21.

La organización de Expo San Juan Minera 2026 confirmó que el evento continuará con normalidad durante las jornadas restantes, luego de las tareas de evaluación y acondicionamiento realizadas tras las intensas ráfagas de viento que afectaron a la provincia y a la región durante la jornada del miércoles.

A través de un comunicado oficial, Panorama Minero informó que los equipos técnicos y operativos trabajaron de manera ininterrumpida junto a las áreas de salud, seguridad y logística, en coordinación con el Gobierno de San Juan y organismos especializados, con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y proveedores.

Según indicaron, las tareas permitieron reacondicionar y poner nuevamente en condiciones el predio ferial, que quedó habilitado para la reapertura al público.

Te puede interesar...

En este marco, la organización resolvió que la exposición comercial de este jueves 7 de mayo comenzará oficialmente a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 21:00.

Además, se informó que la jornada del viernes 8 de mayo se desarrollará entre las 12:00 y las 21:00 horas, ampliando de manera excepcional el horario habitual de exposición.

Por otra parte, las actividades previstas en el Velódromo Vicente Chancay, incluido el acto por el Día de la Minería, se realizarán según el cronograma original, a partir de las 17:30 horas.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto realizado para garantizar el normal desarrollo de una de las exposiciones mineras más importantes del país, luego del temporal de viento que obligó a suspender parcialmente las actividades durante la mañana del jueves.

Temas

Te puede interesar