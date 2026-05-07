La Expo San Juan Minera retoma sus actividades tras el reacondicionamiento

En este marco, la organización resolvió que la exposición comercial de este jueves 7 de mayo comenzará oficialmente a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 21:00.

Además, se informó que la jornada del viernes 8 de mayo se desarrollará entre las 12:00 y las 21:00 horas, ampliando de manera excepcional el horario habitual de exposición.

Por otra parte, las actividades previstas en el Velódromo Vicente Chancay, incluido el acto por el Día de la Minería, se realizarán según el cronograma original, a partir de las 17:30 horas.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto realizado para garantizar el normal desarrollo de una de las exposiciones mineras más importantes del país, luego del temporal de viento que obligó a suspender parcialmente las actividades durante la mañana del jueves.