La organización de Expo San Juan Minera 2026 confirmó que el evento continuará con normalidad durante las jornadas restantes, luego de las tareas de evaluación y acondicionamiento realizadas tras las intensas ráfagas de viento que afectaron a la provincia y a la región durante la jornada del miércoles.
La Expo San Juan Minera retoma sus actividades tras el reacondicionamiento
En este marco, la organización resolvió que la exposición comercial de este jueves 7 de mayo comenzará oficialmente a las 16 horas y se extenderá hasta las 21.