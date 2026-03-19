De Tudcum a Las Flores: así nació la Ruta de las Mujeres de Montaña en Iglesia

Una de las grandes novedades de esta ruta, que estará operativa desde este próximo fin de semana largo, es su Pasaporte exclusivo. Esta herramienta permite a los visitantes (mayores de 18 años) recolectar sellos con cada consumo en los emprendimientos adheridos, accediendo a una escala de descuentos:

4 sellos: 10% de descuento.

8 sellos: 15% de descuento.

12 sellos: Un regalo especial de recuerdo de la Ruta.

Un detalle innovador es que el pasaporte es transferible. Si el turista no completa los sellos antes de dejar el departamento, puede cedérselo a otra persona para que continúe aprovechando los beneficios, fomentando así la rotación de visitantes en el circuito.

MUJERES VICUÑA (1)

Identidad iglesiana en primera persona

Más allá de los descuentos, la ruta propone una inmersión en la cultura local a través de talleres y experiencias gestionadas por mujeres que conocen profundamente el territorio. La red trabaja de manera conectada, bajo los mismos lineamientos de calidad, buscando complementar la oferta turística existente en Iglesia durante todo el año.