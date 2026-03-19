Este miércoles, la ex estación San Martín se vistió de gala para el lanzamiento oficial de la ‘Ruta Turística Mujeres de Montaña’. Se trató de una propuesta privada, avalada por el municipio de Iglesia, que nació del trabajo de 12 mujeres decididas a profesionalizar el turismo regional y mostrar la esencia de su tierra.
De Tudcum a Las Flores: así nació la Ruta de las Mujeres de Montaña en Iglesia
Doce emprendedoras lanzan un circuito con identidad propia, pasaporte de beneficios y experiencias auténticas en Tudcum, Colola, Bella Vista y Las Flores.