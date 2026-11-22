Al llegar a la dependencia policial ocurrió uno de los momentos más significativos de la jornada. Con autorización del jefe de la comisaría, los familiares ingresaron a los jardines y se acercaron a una pequeña gruta ubicada junto al mástil. Allí dejaron una fotografía de Jara y encendieron una vela frente a la imagen de la Medalla Milagrosa.

El homenaje se realizó en el mismo edificio donde el hombre de 31 años murió durante la madrugada del 15 de noviembre, después de haber sido aprehendido en un procedimiento policial.

Cinco policías con prisión preventiva

La movilización se produjo pocos días después de un avance importante en la causa judicial. El miércoles pasado, la jueza de Garantías Mabel Moya dictó prisión preventiva para cinco policías imputados por la muerte de Jara y estableció un año de Investigación Penal Preparatoria.

Cuatro de los efectivos, Juan Ignacio Recio, Félix Godoy, Arnaldo Salazar y Juan Eduardo Zamora, recibieron cuatro meses de prisión preventiva. Para Emiliano Cabrá, en tanto, se fijaron tres meses.

Matías Lucero, otro de los policías que había sido detenido inicialmente, recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la investigación.

Foto: La Morenita- Albardón

La causa busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento realizado en el barrio Lozano I y determinar las responsabilidades por la muerte de Jara en la Comisaría 18ª.

Una actividad para reunir fondos

Además del reclamo judicial, la familia organiza actividades para afrontar los gastos de representación legal. La primera será este domingo con una Gran Motoquiada Solidaria por Franco Jara.

La convocatoria está prevista para las 17.30 en la plaza del barrio Milagro, sobre calle Lozano. Lo recaudado será destinado a cubrir los honorarios del abogado Leonardo Miranda, quien representa a la familia en la causa.