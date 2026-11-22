El lunes podrían regresar las tormentas

El panorama comenzará a modificarse el lunes 23 de noviembre. El SMN pronostica otra jornada calurosa, con una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, pero con un aumento de la nubosidad durante la tarde.

La posibilidad de precipitaciones aparecerá principalmente por la noche, cuando se esperan tormentas aisladas. La probabilidad de lluvia se ubicará entre el 10% y el 40%.

El viento también podría ganar intensidad. Predominará del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde y la noche.