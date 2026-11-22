San Juan comenzó este domingo 22 de noviembre con una temperatura de 22°C, cielo parcialmente nublado y viento del sector sur. La jornada tendrá condiciones cálidas, con una máxima prevista de 30°C, aunque el pronóstico anticipa un cambio en el tiempo hacia el comienzo de la próxima semana.
Sol entre nubes y temperatura en ascenso, el pronóstico para este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 30°C para este domingo y advierte por posibles tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche del lunes.